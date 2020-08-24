Для Cyberpunk 2077 будут выходить и бесплатные дополнения
О том, что Cyberpunk 2077 после релиза обзаведётся как минимум одним крупным аддоном расширением, по уровню качества и масштабу сопоставимым с аддонами-расширениями для The Witcher 3 Wild Hunt, нам известно ещё с лета прошлого года. В деле копирования модели поддержки Cyberpunk 2077 разработчики решили пойти чуть дальше, и на выходных официальный Twitter-аккаунт игры положительно ответил на вопрос одного из пользователей о наличии в долгожданном проекте бесплатных DLC.
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Каково будет контентное наполнение этих бесплатных DLC, пока не уточняется, но в The Witcher 3 они добавляли различные дополнительные виды оружия, альтернативный внешний вид Йеннифэр, контрактные задания и прочее. Всего The Witcher 3 в своё время получила шестнадцать бесплатных DLC.
Напомним, что Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на всех актуальных платформах.
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