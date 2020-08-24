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Для Cyberpunk 2077 будут выходить и бесплатные дополнения

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О том, что Cyberpunk 2077 после релиза обзаведётся как минимум одним крупным аддоном расширением, по уровню качества и масштабу сопоставимым с аддонами-расширениями для The Witcher 3 Wild Hunt, нам известно ещё с лета прошлого года. В деле копирования модели поддержки Cyberpunk 2077 разработчики решили пойти чуть дальше, и на выходных официальный Twitter-аккаунт игры положительно ответил на вопрос одного из пользователей о наличии в долгожданном проекте бесплатных DLC.

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Каково будет контентное наполнение этих бесплатных DLC, пока не уточняется, но в The Witcher 3 они добавляли различные дополнительные виды оружия, альтернативный внешний вид Йеннифэр, контрактные задания и прочее. Всего The Witcher 3 в своё время получила шестнадцать бесплатных DLC.

Напомним, что Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на всех актуальных платформах.

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MriS
11:55
И чего это значит. Обычный маркетинг.... 4.1 от силы на раб. столе будет. 88 ватт не хватит держать ее везде по всеем потокам. Надо еще соточку навалились сверху ))
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Виктор Семёнов
11:54
Частота и возможность разгона Базовая частота процессора (МГц) 3200 МГц Максимальная частота в турбо режиме (МГц) 4100 МГц Множитель 32 Свободный множитель есть
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Виктор Семёнов
11:53
Тут дело не в количестве ядер, просто я гляжу у людей нет единого мнения, что считать разгоном, а что нет. Поэтому нужно сначала придти к единому знаменателю. Для меня разгон - это выйти за пределы ч...
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
MriS
11:53
Авторазгон у него вроде до 3600-3700..Это у 2700х есть pbo и авторазгон выше 3.7
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D3m0n
11:50
Ну так у меня и возник вопрос - ЗАЧЕМ с собой комп таскать? Ланпати не дают покоя?
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Alex TOPMAN
11:49
А ты не накидывай так, что подавишься. ;)
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Alexshanghai IntelAmdov
11:48
у япошек только порево получается хорошим и то когда иностранцев приглашают по сношать их волосатых моделей)))
Япония отстаёт от многих стран по уровню цифровизации документооборота
IDOL2582
11:45
Как "такое" пускают в "эфир"?
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Alex TOPMAN
11:45
Если бы стабильно держало 4100, 3200 бы не указывали. Это называется "узаконенный авторазгон", потому как во ВСЕХ случаях, тебе работа на такой частоте НЕ гарантируется. ;)
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
Alexshanghai IntelAmdov
11:45
вероятно 4100 на одно ядро, а ты поставил на все ?
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
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