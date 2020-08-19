Вчера состоялся релиз Microsoft Flight Simulator, но это вовсе не означает, что разработчики завершают цикл публикаций посвящённых игре видеороликов. Скорее, наоборот, всё только начинается, и нашему вниманию представили геймплейный трейлер, в котором можно полюбоваться на воссозданные в виртуальном мире красоты Австралии и Океании.

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Стоит напомнить, что релиз Microsoft Flight Simulator не обошёлся без проблем. В частности, игроки массово жаловались на систему загрузки и установки долгожданного авиасимулятора, которая загружает все необходимые данные уже непосредственно в меню. Поскольку серверы Microsoft не были готовы к таким резким нагрузкам, процесс установки новинки занимал многие часы, которые «тикали» в счётчик и приводили к проблемам при возврате средств.

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В этом году серии Microsoft Flight Simulator исполняется 38 лет; по такому поводу разработчики даже опубликовали специальное видео, демонстрирующее, сколь далеко шагнули технологии за эти без малого четыре десятка лет.