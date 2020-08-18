Сегодня у любителей авиасимуляторов должен был быть радостный день — наконец-то состоялся релиз многообещающего новенького Microsoft Flight Simulator. В целом, событие, конечно, радостное, но его серьёзно омрачили некоторые технические проблемы, из-за которых в Steam, например, новинка довольствуется «покрасневшим» пользовательским рейтингом

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Пользователи жалуются на проблемы с установкой и загрузкой Microsoft Flight Simulator и отмечают, что львиная доля игрового контента загружается уже непосредственно во время игры, тем самым «накручивая» счётчик наигранных часов и лишая впоследствии возможности оформить возврат средств. И всё бы ничего, но после нескольких гигабайт загрузка останавливается, не давая возможности приступить к полётам.

Судя по 54-процентному пользовательскому рейтингу, проблема носит массовый характер. Вероятно, причина кроется в перегрузке серверов Microsoft, поскольку Microsoft Flight Simulator — это один из самых ожидаемых проектов этого года, постоянно удерживавшийся в списке лидеров продаж по предварительным заказам. «Зима» же у разработчиков и издателей всегда наступает внезапно.

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Напомним, что Microsoft Flight Simulator рассчитана как на матёрых пилотов, так и просто на игроков, которым хочется полюбоваться местными красотами и побывать в живописных локациях, так что опасаться слова «симулятор» не стоит.