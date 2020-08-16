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От линий до фотореализма: 38 лет развития Microsoft Flight Simulator в одном ролике

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Уже во вторник, 18 августа, состоится релиз новенького авиасима Microsoft Flight Simulator. Событие нечастое, а потому — значительное. В связи с этим игровое подразделение Microsoft решило наглядно продемонстрировать, какой долгий путь — и в плане времени, и в плане графики и других технологий — прошла франшиза за почти 38 лет своего существования.

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В нижеуказанном видеоролике нам показали игры серии, начиная с самой первой Microsoft Flight Simulator, вышедшей в 1982 году. Серия в буквальном смысле прошла путь от графики из линий и букв до практически фотореалистичной картинки.

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Напомним, что Microsoft Flight Simulator (2020) позиционируется именно как симулятор: в нём не только реализовано правдоподобное управление самолётами, но и воссоздана Земля вместе с тридцатью семью тысячами аэропортов, наиболее крупные и знаменитые из которых воссозданы разработчиками вручную.

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