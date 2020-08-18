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Стартовало закрытое тестирование PC-версии Halo 3 ODST

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На минувших выходных 343 Industries сообщила о том, что тестовый «прогон» Halo 3 ODST стартует уже через несколько дней. Сказано — сделано: сегодня разработчики начали приглашать участников программы Halo Insider поучаствовать в тестировании предпоследней части PC-версии сборника Halo The Master Chief Collection.

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В рамках закрытого тестирования пользователям предложат опробовать сетевой режим, несколько миссий одиночной кампании, а также режим Firefight. Стоит напомнить, что в планах студии выпустить Halo 3 ODST и Halo 4 на PC до конца года.

Параллельно с работой над Halo The Master Chief Collection разработчики из 343 Industries также корпят над Halo Infinite, релиз которой планировался на праздничный сезон текущего года, но недавно ожидаемо «уехал» в 2021 год.

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343 industries halo the master chief collection halo 3 odst
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