Изначально предполагалось, что публичное тестирование PC версии Halo 3 ODST начнётся ещё в первой половине августа, но обстоятельства сложились таким образом, что проведение мероприятия пришлось отложить. Благодаря выигранному времени разработчикам удалось выявить и устранить более восьмидесяти багов, в числе которых критические ошибки с сетевой функциональностью, так что к тестированию игра подойдёт в работоспособном и более достойном виде.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Теперь начало тестирования PC-версии Halo 3 ODST назначено на эту неделю. В какой конкретно день — пока не сообщается. Стоит напомнить, что принять участие в проверке Halo 3 ODST смогут участники программы Halo Insider.

Полноценный релиз Halo 3 ODST на PC должен состояться до конца года. Также до конца года намереваются выпустить и Halo 4, после чего сборник Halo The Master Chief Collection можно будет считать завершённым.