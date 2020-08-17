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Тестирование Halo 3 ODST на PC стартует на этой неделе

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Изначально предполагалось, что публичное тестирование PC версии Halo 3 ODST начнётся ещё в первой половине августа, но обстоятельства сложились таким образом, что проведение мероприятия пришлось отложить. Благодаря выигранному времени разработчикам удалось выявить и устранить более восьмидесяти багов, в числе которых критические ошибки с сетевой функциональностью, так что к тестированию игра подойдёт в работоспособном и более достойном виде.

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Теперь начало тестирования PC-версии Halo 3 ODST назначено на эту неделю. В какой конкретно день — пока не сообщается. Стоит напомнить, что принять участие в проверке Halo 3 ODST смогут участники программы Halo Insider.

Полноценный релиз Halo 3 ODST на PC должен состояться до конца года. Также до конца года намереваются выпустить и Halo 4, после чего сборник Halo The Master Chief Collection можно будет считать завершённым.

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