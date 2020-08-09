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Fall Guys возглавила недельный чарт Steam — Horizon Zero Dawn на втором месте

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Забавная аркада Fall Guys продолжает в ежедневном формате устанавливать рекорды. Сперва разработчики сообщили о полутора миллионах игроков за сутки, затем издательство Devolver Digital назвало Fall Guys своим крупнейшим релизом в Steam, и вот, как и следовало ожидать, новинка возглавила недельный чарт продаж в магазине Valve, обогнав даже долгожданную Horizon Zero Dawn.

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На третьем месте неожиданно расположился «выживач» Grounded от Obsidian, на четвёртом набор Valve Index VR, на пятом тоже Fall Guys, но уже «предзаказная» версия. В целом десятка лидеров выглядит следующим образом (важно помнить, что «топ» составлен по выручке за неделю, а не по конкретному количеству проданных копий за тот же срок):

  • Fall Guys Ultimate Knockout;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition;
  • Grounded;
  • Valve Index VR Kit;
  • Fall Guys Ultimate Knockout (предзаказ);
  • Valve Index Headset + Controllers;
  • Microsoft Flight Simulator (предзаказ);
  • The Elder Scrolls Online — Crown Packs;
  • Sea of Thieves;
  • DOOM Eternal.
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