Забавная аркада Fall Guys продолжает в ежедневном формате устанавливать рекорды. Сперва разработчики сообщили о полутора миллионах игроков за сутки, затем издательство Devolver Digital назвало Fall Guys своим крупнейшим релизом в Steam, и вот, как и следовало ожидать, новинка возглавила недельный чарт продаж в магазине Valve, обогнав даже долгожданную Horizon Zero Dawn.

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На третьем месте неожиданно расположился «выживач» Grounded от Obsidian, на четвёртом набор Valve Index VR, на пятом тоже Fall Guys, но уже «предзаказная» версия. В целом десятка лидеров выглядит следующим образом (важно помнить, что «топ» составлен по выручке за неделю, а не по конкретному количеству проданных копий за тот же срок):