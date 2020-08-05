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Fall Guys покорила сердца игроков: за сутки в неё сыграли полтора миллиона человек

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Вчера вечером в продажу в Steam и на PlayStation 4 поступила пародийная королевская битва Fall Guys Ultimate Knockout, в которой забавные «человечки» толпой преодолевают препятствия в попытке первыми прийти к финишу. Свежий и забавный подход к «батл роялю» пришёлся игрокам по душе, и Fall Guys уже радует разработчиков и издателя своей неожиданной популярностью.

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Ещё вчера серверы Fall Guys не выдерживали нагрузки, а сегодня, спустя всего сутки после релиза, разработчики уже рапортуют о том, что их проект привлёк внимание свыше полутора миллиона человек.

На момент написания данной заметки Fall Guys располагалась на девятой строчке по популярности в Steam с более чем 70 тысячами одновременно находящихся в сети игроков.

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Авторы благодарят всех, кому понравилась их игра, готовят к ней первое обновление и обещают прислушиваться ко всем пожеланиям и идеям сообщества.

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