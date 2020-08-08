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Fall Guys продолжает бить рекорды: теперь это самый крупный Steam-релиз издательства Devolver Digital

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Несколько дней назад на PC (Steam) и PlayStation 4 состоялся релиз забавной аркады-пародии на «королевскую битву» Fall Guys. Практически сразу проект ворвался в лидеры «онлайна» на платформе от Valve, попал на вторую строчку в списке самых просматриваемых проектов на Twitch, и вот, ещё один рекорд: Fall Guys официально крупнейший релиз издательства Devolver Digital в Steam.

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Убедиться в этом несложно: достаточно проследовать на страничку статистики Steam и обнаружить, что Fall Guys невзначай обогнала даже Grand Theft Auto V, на что способен далеко не каждый проект, не говоря уже о рядовых «конвейерных» играх. Если не принимать в расчёт недосягаемые «онлайны» CSGO, Dota 2 и PUBG, то Fall Guys и вовсе лидер среди «приземлённых» проектов.

На всякий случай стоит напомнить, что Fall Guys представляет собой забавное соревнование, в котором десятки игроков пытаются преодолеть полосу препятствий и первыми добраться до финишной черты.

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