Студия Sperasoft, принимавшая непосредственное участие в создании графически облагороженной версии экшена Saints Row The Third, объявила о сотрудничестве с компанией 343 Industries в разработке грядущей Halo Infinite.

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За что конкретно в Halo Infinite отвечает Sperasoft, не уточняется, но бытует мнение, что игровое крыло Microsoft пригласило её для работы над графическим исполнением грядущей новинки. Дело в том, что премьерный показ Halo Infinite оставил после себя неприятное послевкусие: графика в игре настолько неказиста, что фанаты франшизы даже подумали, что перед ними проект для Xbox 360.

В свою очередь, журналисты называли ремастер Saints Row The Third одним из лучших в текущем поколении и чуть ли не примером для подражания; возможно, именно поэтому выбор Microsoft пал именно на Sperasoft.

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Релиз Halo Infinite планируется на конец этого года.