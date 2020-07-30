Сегодня утром стало известно, что Microsoft Flight Simulator всё-таки выйдет в Steam в один день с версией для магазина Microsoft — 18 августа — однако предварительный заказ был недоступен, как не была известна и стоимость новинки в сервисе от Valve. Что ж, находиться в неведении было приятнее: Steam-страничка Microsoft Flight Simulator обновилась, обнажив зубастый ценник.

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В базовом варианте Microsoft Flight Simulator предлагается приобрести за 4 356 рублей, «делюкс»-версию — за 6 533 рубля, а «премиум делюкс» аж за 8 712 рублей.

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Вероятно, мы имеем дело с ошибкой при формировании региональной цены: указанный ценник примерно соответствует прямому переводу долларовой цены в рублёвую по нынешнему курсу. Возможен и второй вариант: Microsoft решила не распространять свой авиасимулятор в России по приемлемой для нас региональной цене.

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Стоит отметить, что похожая ситуация в своё время возникла с Gears 5, и впоследствии цена была приведена в порядок. Так что остаётся только ждать.