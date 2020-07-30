То, что новенький Microsoft Flight Simulator оторвётся от земли 18 августа, нам известно ещё с середины текущего месяца, когда разработчики официально огласили дату выхода амбициозного проекта. Однако на тот момент дата выхода касалась только собственного магазина Microsoft и Xbox One, из-за чего пользователи предположили, что Microsoft Flight Simulator некоторое время будет эксклюзивом этих платформ.

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Но нет: сегодня внимательные пользователи обнаружили, что на Steam-страничке Microsoft Flight Simulator теперь также указана дата выхода 18 августа. Настораживает лишь тот факт, что в Steam пока отсутствует опция предварительного заказа.

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Также сегодня стало известно, что Microsoft Flight Simulator появится поддержка VR-устройств, но после релиза, ближе к концу года. Наконец, сегодня в Microsoft Flight Simulator начнётся закрытое бета-тестирование, доступ к которому получат все участники предыдущих альфа-тестирований.