После того, как 343 Industries на прошлой неделе выступила на Xbox Games Showcase с премьерным показом игрового процесса Halo Infinite, на разработчиков тут же обрушился шквал критики. По мнению игроков, по внешнему виду Halo Infinite больше напоминает игру для Xbox 360, чем главный «некстген» Microsoft на ближайшее время.

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Нарративный директор Halo Infinite Дэн Чосич решил ответить одному из недовольных пользователей. По словам Чосича, ему прекрасно известно это чувство — когда реальность в итоге не соответствует ожиданиям — однако авторы прислушиваются к мнениям игроков и уважают наследие, доставшееся им от Bungie.

Скорее всего, господин Чосич завуалированно поведал о том, что к релизу ситуация с графикой в Halo Infinite исправится. Данная версия подтверждается комментарием главного маркетолога Xbox Аарона Гринберга, по словам которого, на Xbox Games Showcase мы увидели ранний рабочий «билд» Halo Infinite, и к релизу игра будет выглядеть гораздо привлекательнее.

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Релиз Halo Infinite запланирован на конец года, так что время на исправление недочётов у 343 Industries ещё есть.