Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Создатели Halo Infinite прокомментировали недовольство игроков графическим исполнением новинки

+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Вчера вечером игровое подразделение Microsoft провело презентацию Xbox Games Showcase с показом игр от внутренних студий. Начать было решено сразу с Halo Infinite, и, возможно, это было ошибкой. Дело в том, что Halo Infinite позиционируется как игра нового поколения, но вот на практике в опубликованном геймплее игроки не увидели абсолютно ничего, что выдавало бы в проекте «некстген».

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Блогер Алана Пирс, беседуя с руководителем Xbox по направлению маркетинга Аароном Гринбергом, задала ему соответствующий вопрос про графику в Halo Infinite, на что получила вполне ожидаемый ответ.

По словам Гринберга, вчера мы увидели ранний рабочий «билд» Halo Infinite, пандемия ещё в самом разгаре, до релиза игры много месяцев, и к моменту её выхода всё станет гораздо лучше. Реальный прогресс в Halo Infinite происходит еженедельно. Кроме того, как уточняет Гринберг, на прямой трансляции значительно пострадало качество видео, поэтому лучше посмотреть геймплей Halo Infinite в специально опубликованном ролике.

реклама

Релиз Halo Infinite запланирован на конец этого года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

343 industries halo infinite
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Создатели Halo Infinite прокомментировали недовольство игроков графическим исполнением новинки
+
Время шуток про SSD: стали известны системные требования ужастика The Medium
40
Дебютный трейлер и свежие подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
94
Новый трейлер Psychonauts 2 с песней в исполнении Джека Блэка
+
Warhammer 40,000 Darktide представлена официально, релиз — в следующем году
1
Долгожданный анонс новой Fable
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
71
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
51
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
97
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
55
Если не включается компьютер – помоги себе сам. Часть 3
20
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Собираем ПК, аналогичный по мощности консолям нового поколения
36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
15
Подборка треш-шутеров 20хх годов. Часть пятая
3
Обзор TWS-наушников Tronsmart Onyx Ace
+

Сейчас обсуждают

GrozaX
12:29
Агась)
Большая распродажа в Epic Games Store – скидки на лучшие игры 2019 года до 85% – Assassin's Creed Odyssey, Control, Borderlands 3 и многие другие
Andrei Oo
12:28
Теперь назад приде ся откатываться, дёрнул черт установил это Г...
9 смартфонов HUAWEI 2019 года получили новую версию EMUI 10.1
Aleksei noop
12:26
ну молодцы потестили.. у кого старые процы сидите уже до ддр5, но не дольше)))
Выясняем, стоит ли покупать дорогие процессоры с вторички – флагманы Intel против Ryzen 3000-й серии и Intel Core 9-го и 10-го поколений в тестировании от Gamers Nexus
Zi'al'ar
12:24
Не могли бы подробно написать по шагам как именно разогнали этот процессор?
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Саша Устецький
12:23
О_О такого б сталкера
Новое next-gen видео на движке UE4, основанное на мегасканах реального мира
nsvlnyy
12:22
Ахахаха, хорош
Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Виктор
12:21
Так я и взял, 20,000 акций по 2.71. До сих пор держу.
Акции Intel впервые дешевле акций AMD
TNT
12:20
Я брал еще по 32 летом 2019, продавал потом по 45. Сейчас брать уже рисково. Впрочем, через 3 дня отчетность, посмотрим, что там будет.
Акции Intel впервые дешевле акций AMD
Zi'al'ar
12:19
Если сравнивать по имеющимся на рынке картам, то я бы предположил, что речь идет о "мифическом" rx5800(xt?) с аппаратной поддержкой RT, т.к. у Xbox series X заявлен GPU с 52 вычислительными блоками, а...
Собираем ПК, аналогичный по мощности консолям нового поколения
beltar
12:18
На ночь - это в пошаговые стратегии. Тогда это было откровение, на NES aka Dendy их не было.
Sega Mega Drive – 16-битный хит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем