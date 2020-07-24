Создатели Halo Infinite прокомментировали недовольство игроков графическим исполнением новинки
Вчера вечером игровое подразделение Microsoft провело презентацию Xbox Games Showcase с показом игр от внутренних студий. Начать было решено сразу с Halo Infinite, и, возможно, это было ошибкой. Дело в том, что Halo Infinite позиционируется как игра нового поколения, но вот на практике в опубликованном геймплее игроки не увидели абсолютно ничего, что выдавало бы в проекте «некстген».
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Блогер Алана Пирс, беседуя с руководителем Xbox по направлению маркетинга Аароном Гринбергом, задала ему соответствующий вопрос про графику в Halo Infinite, на что получила вполне ожидаемый ответ.
По словам Гринберга, вчера мы увидели ранний рабочий «билд» Halo Infinite, пандемия ещё в самом разгаре, до релиза игры много месяцев, и к моменту её выхода всё станет гораздо лучше. Реальный прогресс в Halo Infinite происходит еженедельно. Кроме того, как уточняет Гринберг, на прямой трансляции значительно пострадало качество видео, поэтому лучше посмотреть геймплей Halo Infinite в специально опубликованном ролике.
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Релиз Halo Infinite запланирован на конец этого года.
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