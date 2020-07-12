Ubisoft в этом году проведёт ещё одну презентацию Ubisoft Forward
Завершилась июльская презентация Ubisoft Forward, на которой показали Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, а также кучку проектов масштабами поменьше. Сообщество также предполагало, что Ubisoft расскажет о развитии Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine, но данные игры, а также, возможно, многие другие, обошли сегодняшнее мероприятие стороной.
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Но расстраиваться рано, всё ещё впереди. Под занавес презентации выступил глава Ubisoft Ив Гиймо и заявил, что компания в этом году проведёт ещё одну Ubisoft Forward, где и расскажет подробнее о своих других проектах.
Когда конкретно Ubisoft проведёт свою вторую цифровую презентацию, впрочем, пока не сообщается.
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