Ubisoft сообщила о рекордной выручке в первом квартале текущего финансового года
Время летит так быстро, что мы не успели оглядеться, как игровые издательства уже публикуют отчёты за первый квартал 2020/2021 финансового года. Первой «отстрелялась» Ubisoft, у которой за указанный период зафиксировано уже несколько рекордов, включая главный — рекордную выручку.
реклама
Согласно отчёту, за период с апреля по июнь текущего года выручка Ubisoft составила 410 миллионов евро, что на 75 млн евро больше, чем рассчитывал издатель. Также в минувшем квартале отмечается рекордный уровень вовлечённости игроков, включая рекордное число игроков вообще.
В частности, игроки в минувшем квартале значительно больше внимания уделяли Rainbow Six Siege, франшизе Assassin’s Creed, а также танцевальной игре Just Dance. Хотя Ubisoft не называет причин многочисленных рекордов, очевидно, что связаны они с коронавирусом и многомесячной самоизоляцией, что в целом очень сильно подняло рынок видеоигр. Так что очевидно, что Ubisoft хоть и первая игровая компания, рапортующая о рекордах, но уж точно не последняя.
реклама
Не обошло стороной руководство Ubisoft и тему домогательств, из-за которых в компании случилось несколько скандалов. Ubisoft уже организовала специальную платформу, через которую её сотрудники смогут анонимно сообщать о таких явлениях, а также создала специальный отдел для помощи «жертвам» домогательств. Комментарии здесь излишни.
Что касается цен на «некстгенные» игры, то Ubisoft намеревается продавать их по стандартной цене в $60. Речь шла о ценах к концу этого года; что будет дальше, руководство компании пока не уточняет. Стоит отметить, что некоторые представители игровой индустрии считают повышение цен на игры оправданным шагом, ведь затраты на их производство растут, а цены — нет.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила