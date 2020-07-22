Время летит так быстро, что мы не успели оглядеться, как игровые издательства уже публикуют отчёты за первый квартал 2020/2021 финансового года. Первой «отстрелялась» Ubisoft, у которой за указанный период зафиксировано уже несколько рекордов, включая главный — рекордную выручку.

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Согласно отчёту, за период с апреля по июнь текущего года выручка Ubisoft составила 410 миллионов евро, что на 75 млн евро больше, чем рассчитывал издатель. Также в минувшем квартале отмечается рекордный уровень вовлечённости игроков, включая рекордное число игроков вообще.

В частности, игроки в минувшем квартале значительно больше внимания уделяли Rainbow Six Siege, франшизе Assassin’s Creed, а также танцевальной игре Just Dance. Хотя Ubisoft не называет причин многочисленных рекордов, очевидно, что связаны они с коронавирусом и многомесячной самоизоляцией, что в целом очень сильно подняло рынок видеоигр. Так что очевидно, что Ubisoft хоть и первая игровая компания, рапортующая о рекордах, но уж точно не последняя.

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Не обошло стороной руководство Ubisoft и тему домогательств, из-за которых в компании случилось несколько скандалов. Ubisoft уже организовала специальную платформу, через которую её сотрудники смогут анонимно сообщать о таких явлениях, а также создала специальный отдел для помощи «жертвам» домогательств. Комментарии здесь излишни.

Что касается цен на «некстгенные» игры, то Ubisoft намеревается продавать их по стандартной цене в $60. Речь шла о ценах к концу этого года; что будет дальше, руководство компании пока не уточняет. Стоит отметить, что некоторые представители игровой индустрии считают повышение цен на игры оправданным шагом, ведь затраты на их производство растут, а цены — нет.