Авторы Cyberpunk 2077 красиво поздравили Хидео Кодзиму с выходом PC-версии Death Stranding
Вчера вечером состоялся долгожданный релиз PC-версии Death Stranding. Пользователи «старшей» платформы по достоинству оценили творение Хидео Кодзимы и его команды, в результате чего в том же Steam пиковый «онлайн» Death Stranding составил более 32 тысяч игроков, а средний рейтинг — аж 93 %.
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Разработчики из CD Projekt RED, поддерживающие с Кодзимой тёплые отношения, поздравили японского геймдизайнера и команду Kojima Productions с выходом Death Stranding на PC и преподнесли ему своеобразный подарок: изображение его модели, выполненной в стиле Cyberpunk 2077 и сидящей на мотоцикле Ви — главного героя игры. За основу для модели CD Projekt RED, естественно, взяла фотографию Кодзимы, сидящего на мотоцикле Ви в рамках Tokyo Game Show 2019.
Сам Кодзима также опубликовал вышеуказанное изображение в японской версии своего микроблога.
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Игроки считают, что всё это неспроста, и мы увидим камео Кодзимы в Cyberpunk 2077. Подготовили разработчики сюрприз или нет, выяснится 19 ноября.
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