Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Cyberpunk 2077 красиво поздравили Хидео Кодзиму с выходом PC-версии Death Stranding

+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Вчера вечером состоялся долгожданный релиз PC-версии Death Stranding. Пользователи «старшей» платформы по достоинству оценили творение Хидео Кодзимы и его команды, в результате чего в том же Steam пиковый «онлайн» Death Stranding составил более 32 тысяч игроков, а средний рейтинг — аж 93 %.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Разработчики из CD Projekt RED, поддерживающие с Кодзимой тёплые отношения, поздравили японского геймдизайнера и команду Kojima Productions с выходом Death Stranding на PC и преподнесли ему своеобразный подарок: изображение его модели, выполненной в стиле Cyberpunk 2077 и сидящей на мотоцикле Ви — главного героя игры. За основу для модели CD Projekt RED, естественно, взяла фотографию Кодзимы, сидящего на мотоцикле Ви в рамках Tokyo Game Show 2019.

Сам Кодзима также опубликовал вышеуказанное изображение в японской версии своего микроблога.

реклама

Игроки считают, что всё это неспроста, и мы увидим камео Кодзимы в Cyberpunk 2077. Подготовили разработчики сюрприз или нет, выяснится 19 ноября.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077 kojima productions death stranding
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Cyberpunk 2077 красиво поздравили Хидео Кодзиму с выходом PC-версии Death Stranding
+
Croteam показала новый небольшой отрывок геймплея Serious Sam 4
1
Неблагополучный район Найт-Сити на свежих концепт-артах Cyberpunk 2077
14
Death Stranding очень понравилась PC-игрокам
29
Приключенческая игра Creaks от авторов Machinarium обзавелась датой релиза
2
На дополнении Hellraid поддержка Dying Light не закончится
+

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 75
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 54
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 152
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 43

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
75
Как управлять ПК с телефона - создаем удаленный рабочий стол и получаем бесплатный пульт для компьютера из смартфона (Android, IOS)
14
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
29
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
35
Восемь рабочих способов избежать перегрева компьютера и ноутбука в жару
41
iMac G4 2002 года выпуска или Лампа Джобса
12
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля до 500 долларов
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
10

Сейчас обсуждают

Vasiliy Korshunov
16:19
8 каналов памяти только на новых материнках будет поддерживаться?
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
Собака на Zеnе
16:18
Ещё бы.
Эксперты пояснили, почему сейчас самое лучшее время для покупки процессора AMD Ryzen 7 и видеокарты Radeon RX 5000-й серии
Axary
16:17
"Ведьмака нет даже на первой страничке самых высокооцененных" Хм... Что мне кажется, что у кого-то просто ума не хватило найти в Стеам ТОП самых высокооцененных игр. https://steamdb.info/stats/gamerat...
Ведьмак 3 поставил исторический рекорд – теперь это вторая игра в Steam с самым высоким рейтингом
Jaster
16:16
Эксперты пояснили, почему сейчас самое лучшее время для покупки процессора AMD Ryzen 7 и видеокарты Radeon RX 5000-й серии
Ханыга
16:16
Аналогично...
Июльское обновление Windows 10 исправляет случайную перезагрузку и другие ошибки
Марат Байгильдин
16:16
MSI 1660Ti Gaming X, в Snowrunner диапазон, в моем случае, шире. Карта в разгоне на 60 Мгц по чипу, и 1270 Мгц по памяти (возможен и больший разгон), и в Snowrunner выдает 146 к/сек максимально, и 49...
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
Yolanda Tarska
16:12
Хорошее предложение на самом деле, заманивают!
Эксперты пояснили, почему сейчас самое лучшее время для покупки процессора AMD Ryzen 7 и видеокарты Radeon RX 5000-й серии
Jaster
16:12
Самое время, т.к. надо распродать остатки перед выпуском новых поколений. )
Эксперты пояснили, почему сейчас самое лучшее время для покупки процессора AMD Ryzen 7 и видеокарты Radeon RX 5000-й серии
Yolanda Tarska
16:12
Ух это как, где-то он всё таки смог обогнать Интел на 2 fps в 4К?
Эксперты пояснили, почему сейчас самое лучшее время для покупки процессора AMD Ryzen 7 и видеокарты Radeon RX 5000-й серии
Inttz
16:11
Берегись.Рыбы ведь разные бывают) ЛОХ — муж., сев. рыба семга, лосось, облоховившийся по выметке икры: лосось для этого подымается с моря по речкам, а выметав икру идет еще выше и становится в омуты,...
AMD использует названия рыб для кодовых имён видеокарт Big Navi и Radeon RX 6000-й серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем