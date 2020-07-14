Спустя долгие месяцы ожидания и перенос релиза из-за коронавируса PC-версия завоевавшей множество наград Death Stranding наконец-то добралась до виртуальных прилавков Steam и Epic Games Store.

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Сами разработчики из Kojima Productions сравнивают PC-версию Death Stranding с посещением кинотеатра и утверждают, что версия для компьютеров подразумевалась изначально. Журналисты, которым удалось опробовать пресс-версию, отметили отличную графику и хорошую оптимизацию. Что же касается рейтрейсинга, то за «лучиками» следует проследовать в другие игры; в Death Stranding этой технологии не предусмотрено.

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Напомним, что в Death Stranding мы в роли Сэма Бриджеса путешествуем по потерпевшему катастрофу миру и воссоединяем осколки человеческого общества.

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Стоит отметить, что Death Stranding — один из самых неоднозначных проектов последних лет: одни его полюбили с первых же минут, другие так и не смогли заставить себя пройти игру до конца. Хидео Кодзима считает, что объективное мнение о Death Stranding в сообществе сформируется лишь через несколько лет.