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Состоялся релиз PC-версии Death Stranding

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Спустя долгие месяцы ожидания и перенос релиза из-за коронавируса PC-версия завоевавшей множество наград Death Stranding наконец-то добралась до виртуальных прилавков Steam и Epic Games Store.

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Сами разработчики из Kojima Productions сравнивают PC-версию Death Stranding с посещением кинотеатра и утверждают, что версия для компьютеров подразумевалась изначально. Журналисты, которым удалось опробовать пресс-версию, отметили отличную графику и хорошую оптимизацию. Что же касается рейтрейсинга, то за «лучиками» следует проследовать в другие игры; в Death Stranding этой технологии не предусмотрено.

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Напомним, что в Death Stranding мы в роли Сэма Бриджеса путешествуем по потерпевшему катастрофу миру и воссоединяем осколки человеческого общества.

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Стоит отметить, что Death Stranding — один из самых неоднозначных проектов последних лет: одни его полюбили с первых же минут, другие так и не смогли заставить себя пройти игру до конца. Хидео Кодзима считает, что объективное мнение о Death Stranding в сообществе сформируется лишь через несколько лет.

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Olejik
16:58
ой ахмед ты такой ахмед. на боксе 80гр да. ты может почитай что такое PBO в архитектуре зен2? ты может мосмотри что 3500х в играх максимум 60гр а 3300х 75гр. на рабочем столе спасибо кривому планиров...
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Анатолий Молдаванов
16:57
Частота 4815 ГГц это для скриншота.На такой частоте возможно он не проходит тесты в CPU-Z.А вот ниже есть скрины с результатами на частоте 4615 ГГц.
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Olejik
16:54
ты если не вкурсе, за эти годы игроделы очень так хорошо допилили оптимизацию под многопоток. на всякий случай напоминаю. теперь 10-15% в играх есть только между зен2 и разгонными кометлейк. и то дал...
AMD Ryzen 5 3500X: цена и игровые тесты
Чукча
16:54
Только есть одно но, у него же 4700G берёт по памяти 4200мгц с делителем 1:1 с латентностью ~45нс.
AMD Ryzen 7 4700G демонстрирует преимущество над Ryzen 7 3800XT и Intel Core i9-9900KF
Всеволод Папшев
16:53
где radeon vii? у меня в пк установлена. РДР2 3,5К ультра пресет ср. фпс 50. в.карта зверь.
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16:52
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ui4ui
16:51
>Энтузиаст продолжил испытания и недавно предоставил очередную порцию результатов 4700G, который работал на частоте 4615 МГц. На скриншоте нарисовано 4815 MHz.
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Olejik
16:50
тебя не смущает что все вот эти "лейки" пилятся уже давно, скайлейк, кебилейк, кофелейк, кофелейк-рефреш, вот выпустили кометлейк, и прирост ....его нет по факту, если брать одинаковые по потокам проц...
AMD Ryzen 5 3500X: цена и игровые тесты
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