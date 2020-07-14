Состоялся релиз PC-версии Death Stranding
Спустя долгие месяцы ожидания и перенос релиза из-за коронавируса PC-версия завоевавшей множество наград Death Stranding наконец-то добралась до виртуальных прилавков Steam и Epic Games Store.
реклама
Сами разработчики из Kojima Productions сравнивают PC-версию Death Stranding с посещением кинотеатра и утверждают, что версия для компьютеров подразумевалась изначально. Журналисты, которым удалось опробовать пресс-версию, отметили отличную графику и хорошую оптимизацию. Что же касается рейтрейсинга, то за «лучиками» следует проследовать в другие игры; в Death Stranding этой технологии не предусмотрено.
реклама
Напомним, что в Death Stranding мы в роли Сэма Бриджеса путешествуем по потерпевшему катастрофу миру и воссоединяем осколки человеческого общества.
реклама
Стоит отметить, что Death Stranding — один из самых неоднозначных проектов последних лет: одни его полюбили с первых же минут, другие так и не смогли заставить себя пройти игру до конца. Хидео Кодзима считает, что объективное мнение о Death Stranding в сообществе сформируется лишь через несколько лет.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила