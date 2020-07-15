Death Stranding очень понравилась PC-игрокам
Как известно, Death Stranding вышла на PlayStation 4 в ноябре прошлого года и получила неоднозначные отзывы, на что создатель игры Хидео Кодзима впоследствии заявил, что объективные оценки его творения сформируются лишь через несколько лет. Похоже, Кодзима был прав, и ситуация с восприятием Death Stranding уже меняется.
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Вчера вечером Death Stranding добралась до персональных компьютеров. Хоть игра и не отличилась высоким релизным «онлайном» в Steam (здесь важно помнить, что Death Stranding также доступна в Epic Games Store), который составил чуть более 32,5 тысяч игроков одновременно, её средний пользовательский рейтинг при этом достиг высоченного результата в 93 % положительных отзывов на основании без малого двух тысяч рецензий.
По мнению игроков, Death Stranding — отличный качественный продукт, но его сложно рекомендовать всем и сразу. Отдельно упоминается техническая часть и отличная оптимизация. В общем, перед нами редкий случай, когда между профессиональными игровыми обозревателями и простыми игроками возникает удивительное единогласие.
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