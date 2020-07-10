Летом прошлого года студия дядюшки Тима Шейфера Double Fine Productions официально влилась в состав Xbox Game Studios — игрового крыла Microsoft. Несмотря на то, что Double Fine теперь принадлежит Microsoft, софтовый гигант не оказывает на разработчиков давления и предоставляет им свободу творчества, а доступные ресурсы позволяют авторам в полной мере воплощать свои идеи в проекте.

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Так, например, Тим Шейфер заявил, что благодаря сделке с Microsoft у него как у руководителя успокоились нервы, ведь находясь под опекой гигантской корпорации можно не переживать о том, где взять деньги на зарплаты сотрудникам и как остаться на плаву.

Кроме того, слияние с Xbox Game Studios оказало положительное влияние непосредственно на Psychonauts 2. Ранее из-за нехватки средств из игры в целях экономии начали вырезать контент, в частности, сражения с боссами. Теперь Тим Шейфер радостно сообщает, что битвы с боссами удалось вернуть, да и в целом получается воссоздать первоначальное видение Psychonauts 2.

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Psychonauts 2 была анонсирована в конце 2015 года и до сих пор не имеет даты выхода. Возможно, её огласят в рамках Xbox Games Showcase, которая пройдёт 23 июля. В любом случае, на показ свежего геймплея там точно можно рассчитывать.