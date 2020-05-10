Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый геймплей Psychonauts 2 покажут в июле

+
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Psychonauts 2 была анонсирована, страшно сказать, почти 4,5 года назад — в декабре 2015-го — и с тех пор информация о её развитии поступала не так часто, как того хотелось бы. Например, последний раз на страницах нашей редакционной новостной ленты Psychonauts 2 засветилась почти год назад, в июне 2019-го. Затем студия Double Fine после становления частью Xbox Game Studios начала расширяться, игра стала развиваться, а потом грянул коронавирус, самоизоляция и адаптация под новые рабочие условия.

реклама

Double Fine адаптировалась весьма быстро, и вот, её основатель и руководитель Тим Шейфер поделился планами студии на ближайшее время. Как уточнил Шейфер, изначально новый геймплей Psychonauts 2 должны были показать на E3 2020. Выставку отменили, но планы остались, поэтому придётся подождать июльского мероприятия Microsoft, в рамках которого компания покажет игры от своих внутренних студий.

реклама

Точной датой выхода Psychonauts 2 пока не обладает, но логично предположить, особенно после 4,5 лет после анонса, что в июле завеса тайны над сроками выхода игры наконец-то будет приподнята.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox game studios double fine psychonauts 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новый геймплей Psychonauts 2 покажут в июле
+
Авторы The Medium объяснили, почему их игра будет доступна только на «некстгене»
4
Скриншоты экшена Ghostrunner с включённой трассировкой лучей попали в Сеть
10
Утечка: летняя распродажа в Steam стартует в конце июня
1
По слухам, Blizzard всё же выпустит ремастер Diablo II
13
Desperados III отправилась в печать
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 187
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 76
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 64
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600
316
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Сравнение чипсетов AMD - X570, B550, X470, B450, X370, B350 и A320 - какой чипсет выбрать для платформы на AM4 в 2020 году
61
Готовые компьютеры на Авито - пытаемся понять, что нам предлагают под видом игровых компьютеров, особенно дорогих и богатых
36
Core i7-2600K с видеокартами Geforce GTX670 и GTX760, а также Radeon R9 290 - есть ли жизнь у этого железа через 6 лет после покупки
47
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
28
Компьютер и животные, кошки и собаки, их реакция на ваш железный ящик
16
Мнение: текстовые обзоры «железа» имеют много плюсов перед видеообзорами
37

Сейчас обсуждают

ZEN3
15:19
https://www.youtube.com/watch?v=hYdFM0w7lGg РАйзен 2600 с 5700, время кадра еще меньше, ультра настройки (САМЫЕ САМЫЕ), и только фанаты интела про задержки в 500 верят.
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
Юра Репченко
15:19
Ни в синтетике а в приложениях.
Первый настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 4700G Renoir обнаружен в презентации AMD
Юра Репченко
15:19
Для встроенной GPU просто за глаза будет.
Первый настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 4700G Renoir обнаружен в презентации AMD
Алекс Жмышенко
15:18
С чего бы это?
Первый настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 4700G Renoir обнаружен в презентации AMD
Alagar81
15:18
ХЗ о чем ты, рублюсь на ультрах в 2к во что душа пожелает на 3950х+2080ti, даже вникать в эту муть лень. Только ещё много чего очень шустро работает помимо игр (а иногда и параллельно с ними при необх...
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
ZEN3
15:15
https://www.youtube.com/watch?v=ekmPlZCveQY В игре фреймтайм 11, где тут 500? Реальная игра? 11 это выше крыши для игры. Использвоание процессора только 30% Смотри в каких то сценах вообще загрузка ка...
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
Алексей
15:12
assassin s creed origins 3 раза об этом было уже написано
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
Алексей
15:11
какие разные задачи? ты еще один дурак? это тест в одной игре с одинаковыми настройками.. капец откуда вы такие лезете. правильно говорят, что у красных адекватных нет.
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
Денис Тутаев
15:11
судя по всему В ИГРАХ он будет быстрее 3700Х, а не на уровене!
Первый настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 4700G Renoir обнаружен в презентации AMD
Алексей
15:11
какие разные задачи? ты еще один дурак? это тест в одной игре с одинаковыми настройками.. капец откуда вы такие лезете. правильно говорят, что у красных адекватных нет.
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем