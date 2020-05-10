Psychonauts 2 была анонсирована, страшно сказать, почти 4,5 года назад — в декабре 2015-го — и с тех пор информация о её развитии поступала не так часто, как того хотелось бы. Например, последний раз на страницах нашей редакционной новостной ленты Psychonauts 2 засветилась почти год назад, в июне 2019-го. Затем студия Double Fine после становления частью Xbox Game Studios начала расширяться, игра стала развиваться, а потом грянул коронавирус, самоизоляция и адаптация под новые рабочие условия.

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Double Fine адаптировалась весьма быстро, и вот, её основатель и руководитель Тим Шейфер поделился планами студии на ближайшее время. Как уточнил Шейфер, изначально новый геймплей Psychonauts 2 должны были показать на E3 2020. Выставку отменили, но планы остались, поэтому придётся подождать июльского мероприятия Microsoft, в рамках которого компания покажет игры от своих внутренних студий.

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Точной датой выхода Psychonauts 2 пока не обладает, но логично предположить, особенно после 4,5 лет после анонса, что в июле завеса тайны над сроками выхода игры наконец-то будет приподнята.