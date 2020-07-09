Кори Барлог считает, что повышение цен на игры — это лучше, чем «ад» микротранзакций
Похоже, нас потихоньку готовят к тому, что за следующее поколение игр придётся платить значительно больше, чем мы привыкли за последние полтора десятка лет. То экс-руководитель игрового подразделения Sony заявит, что стоимость производства игр растёт, а цены на них — нет, то издательство 2K Games официально объявит о повышении цены на очередную часть баскетбольных симуляторов, то СМИ подольют масла в огонь и сообщат, что базовый ценник на «некстгенные» проекты подскочит до $70.
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В общем, картина, учитывая, что издатели намеренно умалчивают о значительно возросших продажах игр за прошедшие годы, вырисовывается безрадостная. Как неизбежность рост цен на игры воспринимает креативный директор SIE Santa Monica и геймдиректор God of War Кори Барлог.
По мнению Барлога, цены на игры должны возрасти, и сам он предпочитает именно рост цены, нежели косвенное её повышение путём добавления в игры бесчисленных микротранзакций.
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Естественно, с заявлением Балрога согласны далеко не все. Одни пользователи считают, что повышение цены никак не обезопасит игру от микротранзакций. Другие, что невозможность достичь прибыли при стоимости копии игры в $60 (это вообще-то немало) — это вина и проблемы разработчиков. Третьи же считают, что если новая ценовая политика будет принята, то больше игроков будут стараться дожидаться распродаж.
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