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Игры для PS5 и Xbox Series X могут стоить дороже, чем для PS4 и Xbox One

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Стандартная цена для AAA-игры для консолей составляет 60 долларов. Конечно, среди наших читателей мало кто платить такие деньги за игры — компьютерные и консольные. Тому есть много причин. Во-первых, в том же Steam давно имеется система региональных цен. Во-вторых, в цифровых магазинах для PS4 и Xbox One регулярно устраиваются распродажи с большими скидками. Покупка игры по полной цене оправдана только в одном случае — если речь идёт о полноценном AAA-эксклюзиве или популярной спортивной игре (скорее всего, очередной FIFA). В любом случае, указанных 60 долларов за новый проект вскоре может оказаться недостаточно.

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Совсем недавно стало известно об увеличении стоимости NBA 2k21 до 70 долларов, а теперь вот о грядущем повышении цен на игры открыто говорят в исследовательской компании IDC Gaming. Представители этой организации дали интервью уважаемому изданию GamesIndustry.biz. Нам напомнили, что топовые ценники на игры не менялись с 2005 года, когда они выросли на те же 10 долларов с приходом консолей PlayStation 3 и Xbox 360.

IDC Gaming напоминает, что за означенный выше период стоимость разработки AAA-проектов выросла в разы. Собственно, именно поэтому приход к 70 долларам — это вполне закономерный итог. Если верить топ-менеджеру IDC Gaming, господину Ёсио Осаки, его команда сотрудничает со всеми крупными издателями игр. И эти студии сейчас активно прорабатывают вопрос повышения цен на свои продукты для консолей нового поколения. Ближе к запуску PlayStation 5 и Xbox Series X мы узнаем, был ли прав господин Осаки.

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John Shepard
19:29
Все потому что десятка это десятка
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D3m0n
19:27
Есть и исключения. Ми А1. Хорошая камера, корпус, проц норм, обновился с 7 до 9. Но сейчас таких уже не делают (((
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ego0550
19:22
А что там еще показывать, однообразное и монотонное закликивание ботов с лука?
Похоже, PC-релиз Horizon Zero Dawn состоится уже в ближайшее время
Дархан Ксенофонтов
19:21
В точку
Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
Bender Rodriguez
19:20
сделайте свою игровую приставку и продавайте к ней игры за 3 копейки
Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
Bender Rodriguez
19:18
"Реалисты лишь тяжело вздыхают" это всякие халявщики тяжело вздыхают вместо того, чтоб найти себе нормальную работу
Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
peppery
19:18
Тебя изнасиловали в детстве, да?
Похоже, PC-релиз Horizon Zero Dawn состоится уже в ближайшее время
1"ofAsh
19:10
Достаточно читать не только заголовок, но и сам текст новости.
Похоже, PC-релиз Horizon Zero Dawn состоится уже в ближайшее время
oldschoolgamer
19:08
3000 баксов, очень символично получится 3000 серия за 3000 $. Это будет в духе отдела маркетинга Nvidia. 2080ti стоит уже 1700$ (120000 рублей), так что 3000 $ - вполне реально (220000 рублей) за 3080...
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не получит современный 7-нм техпроцесс и может показать низкую производительность
Иванов Иван
19:06
тебе плевать на спойлеры если ты прошел ее на ютубе в свое время
Похоже, PC-релиз Horizon Zero Dawn состоится уже в ближайшее время
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