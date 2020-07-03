Стандартная цена для AAA-игры для консолей составляет 60 долларов. Конечно, среди наших читателей мало кто платить такие деньги за игры — компьютерные и консольные. Тому есть много причин. Во-первых, в том же Steam давно имеется система региональных цен. Во-вторых, в цифровых магазинах для PS4 и Xbox One регулярно устраиваются распродажи с большими скидками. Покупка игры по полной цене оправдана только в одном случае — если речь идёт о полноценном AAA-эксклюзиве или популярной спортивной игре (скорее всего, очередной FIFA). В любом случае, указанных 60 долларов за новый проект вскоре может оказаться недостаточно.

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Совсем недавно стало известно об увеличении стоимости NBA 2k21 до 70 долларов, а теперь вот о грядущем повышении цен на игры открыто говорят в исследовательской компании IDC Gaming. Представители этой организации дали интервью уважаемому изданию GamesIndustry.biz. Нам напомнили, что топовые ценники на игры не менялись с 2005 года, когда они выросли на те же 10 долларов с приходом консолей PlayStation 3 и Xbox 360.

IDC Gaming напоминает, что за означенный выше период стоимость разработки AAA-проектов выросла в разы. Собственно, именно поэтому приход к 70 долларам — это вполне закономерный итог. Если верить топ-менеджеру IDC Gaming, господину Ёсио Осаки, его команда сотрудничает со всеми крупными издателями игр. И эти студии сейчас активно прорабатывают вопрос повышения цен на свои продукты для консолей нового поколения. Ближе к запуску PlayStation 5 и Xbox Series X мы узнаем, был ли прав господин Осаки.