Не успели фанаты серии Assassin’s Creed обсудить недавнюю получасовую утечку геймплея новенькой «Валгаллы» и прочитать оправдания сценариста игры, как сегодня из бочки Ubisoft снова вылетела пробка, освободив поток свежей информации. На просторах YouTube появилась 7-минутная запись, на которой главный герой Assassin’s Creed Valhalla женского пола сражается с местным боссом — Корделией.

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Бытует мнение, что в нижеуказанной записи используется более современная рабочая версия Assassin’s Creed Valhalla: качество графики и эффектов явно подросло. Возможно, слова сценариста «Валгаллы» о цветах и радуге действительно имели под собой основания.

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Видеоролики наверняка будут удаляться по требованию Ubisoft, поэтому мы по возможности оперативно будем заменять их на другие копии.

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Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец этого года.