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Сценарист Assassin’s Creed Valhalla прокомментировал негативную реакцию игроков на утечку геймплея

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Несколько часов назад в Сеть просочился тридцатиминутный видеоролик-демонстрация игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla. Новостные издания моментально расхватали горяченький материал, благодаря чему была достигнута очень высокая осведомлённость игрового сообщества о случившемся.

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К сожалению, реакция на увиденное у игроков была неоднозначная. С одной стороны, отмечается красивый дизайн локаций и приятная английская природа, с другой же стороны, по своей механике Valhalla так сильно напоминает две предыдущие части серии — Origins и Odyssey — что многие не стесняясь называют новинку «рескином».

Нарративный директор проекта Дэрби Макдевитт не мог остаться в стороне и отреагировал на критику игроков. По его словам, мы «Увидели лишь один цвет, но уже кричим "Это не радуга!"».

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На данный момент известно, что Assassin’s Creed Valhalla станет одной из главных тем обсуждения в рамках мероприятия Ubisoft Forward, которое пройдёт в это воскресенье, 12 июля, в 23:00 по московскому времени. Возможно, после официальной презентации мнение о проекте у игроков изменится. Релиз «Валгаллы» запланирован на конец этого года на всех актуальных платформах, в том числе и «некстгенных».

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Сценарист Assassin’s Creed Valhalla прокомментировал негативную реакцию игроков на утечку геймплея
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