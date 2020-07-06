Обычно в выходные дни игровая промышленность не одаряет нас интересными новостными материалами, но несколько часов назад случилось неожиданное: в Сеть просочилась видеозапись игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla продолжительностью ровно в тридцать минут в хорошем качестве и с интересными кадрами.

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Бытует мнение, что эти кадры нам должны показать на мероприятии Ubisoft Forward, которое пройдёт в воскресенье, 12 июля, поздним вечером. Можно заметить, что многие элементы геймплея перекочевали в «Валгаллу» напрямую из двух предыдущих частей серии Assassin’s Creed — Origins и Odyssey. Впрочем, не обошлось и без нововведений и заимствований из ставших уже культовыми ролевых игр. Наверное, это правильно.

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Важно: видеоролики быстро удаляются по требованиям Ubisoft, но предусмотрительные пользователи YouTube наверняка сделают копии, которыми мы по возможности будем оперативно заменять удаляемые записи. Это первый «показ» игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla, поэтому желание Ubisoft затыкать многочисленные дыры в бочке вполне закономерно.

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По плану, Assassin’s Creed Valhalla выйдет в конце этого года на PC и консолях уходящего и грядущего поколений.