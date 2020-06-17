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Horizon Forbidden West планируют выпустить в следующем году

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Horizon Forbiden West стала одной из главных премьер минувшей презентации Sony (если не считать публикации дизайна PlayStation 5, конечно). На тот момент нам поведали лишь базовую информацию: перед нами сиквел Horizon Zero Dawn, который в полной мере задействует возможности новой консоли от Sony. Не назвали даже приблизительного «окна» релиза. Но сегодня этому беспорядку был положен конец: в свежем видео разработчики заявили, что Horizon Forbidden West планируют выпустить в 2021 году. Да, это понятие растяжимое, но пока что более конкретными сроками делиться рано.

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Кроме того, разработчики рассказали о возросших масштабах проекта. Во-первых, площадь игрового мира станет значительно больше, чем в предыдущей игре, причём возможности PlayStation 5 позволяют обойтись практически без загрузочных экранов. Во-вторых, мы встретим десятки новых видов противников и новые племена, причём как враждебные, так и вполне дружественные.

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Поскольку релиз Horizon Forbidden West — перспектива весьма отдалённая, времени на публикацию дополнительных подробностей у авторов предостаточно. Было бы желание.

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