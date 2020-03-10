Авторы утечек, которые с явным самодовольным видом говорили, что «будет так и никак иначе», теперь могут начинать праздновать: в официальном блоге PlayStation появилось интервью с руководителем Sony Worldwide Studios Германом Хульстом (Hermen Hulst), в котором он помимо прочего подтвердил планы по выпуску PC-версии Horizon Zero Dawn.

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По словам господина Хульста, релиз Horizon Zero Dawn на персональных компьютерах запланирован на это лето, и дополнительные подробности в скором времени сообщат сами разработчики из студии Guerilla.

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Хотя Horizon Zero Dawn стала одной из очень немногих крупных PlayStation-игр, которую было решено портировать на PC, Хульст советует не ожидать от этого события ничего переломного: выход PC-версии Horizon Zero Dawn не означает, что все последующие PlayStation-игры последуют её примеру. У компании нет планов касательно других PC-релизов.