В начале этой недели стало известно, что Ubisoft готовит собственную динамичную королевскую битву под названием Hyper Scape. Показ проекта должен был состояться сегодня вечером, и вот, Ubisoft разрешила доверенным стримерам показать, что новинка собой представляет. Видимо, компания считает, что это лучше, чем сухой анонс с трейлерами и скриншотами.

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Проект привлёк закономерно большое внимание игроков, а благодаря системе так называемых drops в сервисе Twitch за просмотр трансляций можно получить доступ к техническому тестированию Hyper Scape. Как следствие, проект мгновенно попал на первое место по популярности на платформе.

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Как только появятся полноценные подробности проекта, мы дополним эту заметку и, возможно, изменим её заголовок.