В начале этой недели стало известно, что Ubisoft готовит собственную динамичную королевскую битву под названием Hyper Scape. Показ проекта должен был состояться сегодня вечером, и вот, Ubisoft разрешила доверенным стримерам показать, что новинка собой представляет. Видимо, компания считает, что это лучше, чем сухой анонс с трейлерами и скриншотами.

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Проект привлёк закономерно большое внимание игроков, а благодаря системе так называемых drops в сервисе Twitch за просмотр трансляций можно получить доступ к техническому тестированию Hyper Scape. Как следствие, проект мгновенно попал на первое место по популярности на платформе.

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Вслед за избранными стримерами Ubisoft наконец-то опубликовала полноценный показ Hyper Scape вместе с рассказом об основных особенностях проекта.

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Итак, Hyper Scape — это динамичная королевская битва на сотню участников (либо «соло», либо в составе 33 отрядов по 3 участника в каждом), где большое внимание уделяется «вертикальности» игрового процесса. Игроки могут перемещаться по крышам, осуществлять высокие прыжки и неожиданно обрушиваться на оппонента. Как заявляют разработчики, скучать и зевать будет некогда — опасность может выскочить из-за любого угла, так что нужно быть начеку.

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В остальном же геймплей почти стандартный для королевских битв: высаживаемся на карте, бегаем в поисках оружия, улучшений и спецспособностей на любой вкус, перестреливаемся с оппонентами и пытаемся остаться последним выжившим. Оружие и способности можно заменять по ходу игры, а после смерти вы становитесь своего рода призраком, который может подсобить своему отряду хотя бы информацией.

Hyper Scape создавалась с расчётом на интеграцию с Twitch и интерактивность общего игрового процесса. Таким образом, зрители на Twitch могут голосовать за проведение в игре глобальных «ивентов» вроде режима пониженной гравитации, бесконечного боезапаса и тому подобного.

Сейчас проходит техническое тестирование Hyper Scape, на которое можно попасть, привязав Twitch-аккаунт к аккаунту Ubisoft и просматривая трансляции с пометкой «drops включены». 12 июля стартует открытое бета-тестирование, а релиз Hyper Scape состоится в обозримой перспективе на всех актуальных платформах.