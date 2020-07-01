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Cyberpunk 2077 лишилась нескольких игровых механик, включая бег по стенам

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Новости о Cyberpunk 2077 будут выходить с завидной регулярностью, к этому просто пора привыкнуть. Разработчики проекта дали интервью профильному изданию GameReactor, в рамках которого была раскрыта информация о вырезанных геймплейных механиках, и здесь вас ничего не должно удивлять. Проект слишком большой, поэтому от некоторых идей пришлось отказаться из-за трудоёмкости процесса их реализации.

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Взять, например, бег по стенам — его нам показали ещё в рамках знаменитого 48-минутного геймплейного демо в 2018 году. Так вот, его не будет. Разработчики заявили, что отказ от подобной механики был продиктован дизайном проекта, но большая гибкость в перемещении по уровням останется. Или вот квартира главного героя — её нельзя будет кастомизировать. Более того, жильё нельзя сменить.

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От кастомизации автомобилей тоже было решено отказаться. CD Projekt RED не единожды предупреждала о том, что финальный вид и устройство Cyberpunk 2077 могут быть изменены, поэтому на поляков обижаться в данной ситуации просто неправильно. В конце концов, главное, чтобы сама игра получилась хорошей.

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Долгожданный проект должен поступить в продажу 19 ноября нынешнего года на PC, Xbox One, PlayStation 4. Позже он заявится на консолях нового поколения.

Cyberpunk 2077 также стала центральной темой для нового выпуска журнала Game Informer. Новые скриншоты прилагаются.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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warmuza
22:32
Ну нишмагла, нишмагла. А вообще это правильно. Если что-то не получается и времени уже нет, лучше просто выпилить. Пусть будет попроще, зато без багов. Ну а потом уже запилят в DLC Ликвор и бензин.
Cyberpunk 2077 лишилась нескольких игровых механик, включая бег по стенам
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