Новости о Cyberpunk 2077 будут выходить с завидной регулярностью, к этому просто пора привыкнуть. Разработчики проекта дали интервью профильному изданию GameReactor, в рамках которого была раскрыта информация о вырезанных геймплейных механиках, и здесь вас ничего не должно удивлять. Проект слишком большой, поэтому от некоторых идей пришлось отказаться из-за трудоёмкости процесса их реализации.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Взять, например, бег по стенам — его нам показали ещё в рамках знаменитого 48-минутного геймплейного демо в 2018 году. Так вот, его не будет. Разработчики заявили, что отказ от подобной механики был продиктован дизайном проекта, но большая гибкость в перемещении по уровням останется. Или вот квартира главного героя — её нельзя будет кастомизировать. Более того, жильё нельзя сменить.

реклама

От кастомизации автомобилей тоже было решено отказаться. CD Projekt RED не единожды предупреждала о том, что финальный вид и устройство Cyberpunk 2077 могут быть изменены, поэтому на поляков обижаться в данной ситуации просто неправильно. В конце концов, главное, чтобы сама игра получилась хорошей.

реклама

реклама

Долгожданный проект должен поступить в продажу 19 ноября нынешнего года на PC, Xbox One, PlayStation 4. Позже он заявится на консолях нового поколения.

Cyberpunk 2077 также стала центральной темой для нового выпуска журнала Game Informer. Новые скриншоты прилагаются.