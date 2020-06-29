Благодаря тому, что релиз Cyberpunk 2077 переехал ещё на два месяца вперёд, разработчики могут позволить себе дольше и чаще радовать игроков интересными и не очень подробностями игрового процесса.

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В беседе с изданием PCGamesN дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Макс Пирс (Max Pears) сообщил, что при желании игроки могут проходить игру, что называется, в «режиме GTA», то есть стрелять в людей, всячески нарушать закон и нисколечко в этом не раскаиваться. Однако, как показала практика тестовых прохождений Cyberpunk 2077, многие из тех, кто начинали отыгрывать роль безбашенного преступника, впоследствии передумывали и меняли стиль игры.

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Дело в том, что в Cyberpunk 2077 открывается огромное количество возможностей, и многие уже не хотели упускать их ради сиюминутной радости от создания виртуального хаоса.

Напомним, что недавно CD Projekt RED провела презентацию Night City Wire, где показала новый геймплей Cyberpunk 2077, рассказала о механике брейнданса и пообещала ещё выходить на связь до релиза игры. Который теперь «железобетонно» состоится 19 ноября.