Cyberpunk 2077 допускает прохождение в «режиме GTA», но игроки, скорее всего, сами не захотят этого делать
Благодаря тому, что релиз Cyberpunk 2077 переехал ещё на два месяца вперёд, разработчики могут позволить себе дольше и чаще радовать игроков интересными и не очень подробностями игрового процесса.
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В беседе с изданием PCGamesN дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Макс Пирс (Max Pears) сообщил, что при желании игроки могут проходить игру, что называется, в «режиме GTA», то есть стрелять в людей, всячески нарушать закон и нисколечко в этом не раскаиваться. Однако, как показала практика тестовых прохождений Cyberpunk 2077, многие из тех, кто начинали отыгрывать роль безбашенного преступника, впоследствии передумывали и меняли стиль игры.
Напомним, что недавно CD Projekt RED провела презентацию Night City Wire, где показала новый геймплей Cyberpunk 2077, рассказала о механике брейнданса и пообещала ещё выходить на связь до релиза игры. Который теперь «железобетонно» состоится 19 ноября.
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