Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Cyberpunk 2077 допускает прохождение в «режиме GTA», но игроки, скорее всего, сами не захотят этого делать

+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве

Благодаря тому, что релиз Cyberpunk 2077 переехал ещё на два месяца вперёд, разработчики могут позволить себе дольше и чаще радовать игроков интересными и не очень подробностями игрового процесса.

реклама

В беседе с изданием PCGamesN дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Макс Пирс (Max Pears) сообщил, что при желании игроки могут проходить игру, что называется, в «режиме GTA», то есть стрелять в людей, всячески нарушать закон и нисколечко в этом не раскаиваться. Однако, как показала практика тестовых прохождений Cyberpunk 2077, многие из тех, кто начинали отыгрывать роль безбашенного преступника, впоследствии передумывали и меняли стиль игры.

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Дело в том, что в Cyberpunk 2077 открывается огромное количество возможностей, и многие уже не хотели упускать их ради сиюминутной радости от создания виртуального хаоса.

Напомним, что недавно CD Projekt RED провела презентацию Night City Wire, где показала новый геймплей Cyberpunk 2077, рассказала о механике брейнданса и пообещала ещё выходить на связь до релиза игры. Который теперь «железобетонно» состоится 19 ноября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Cyberpunk 2077 допускает прохождение в «режиме GTA», но игроки, скорее всего, сами не захотят этого делать
+
Фанаты разглядели в Twitter Хидео Кодзимы намёк на продолжение Death Stranding
2
Sea of Thieves и DOOM Eternal попали в тройку лидеров недельного чарта продаж Steam
+
После обновления в PC-версии Saints Row The Third Remastered стали наблюдаться технические проблемы
5
Разработчики киберпанк-экшена SYN показали, на что способен движок игры
14
В Forza будут жёстко наказывать за использование флага Конфедерации
46

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
51
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
80
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
8
Тестирование GTX 650 c 2 ГБ GDDR5-памяти — начинаем всплытие
56
13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
9
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
2

Сейчас обсуждают

Vasiliy Korshunov
14:50
Что за мутные результаты? Типа видеокарта в division 2 может выдасть 106 кадров, но с 3950 все 136. Или как это интерпретировать?
Оценки производительности процессора Ryzen 3 3300X завышены - считают создатели CapFrameX
Roadrunneer
14:46
У меня такая история : 970 evo plus на 256 (win10) и evo 860 500 gb на данные и игры. Ранее был только 860 на все. Так вот - никакого прироста ни в чем при переходе на nvme я не заметил. Подозреваю чт...
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
Владимир
14:40
при рендере и потгрузке текстур или других данных для послед. обработке нужно иметь максимально быстрый из возможных каналов связи в виде DDR5 и PCI-e5 если есть такая техничская спецификация.
Intel подтвердила выход настольных процессоров Alder Lake-S – новый сокет, DDR5, PCIe 4.0 и 10-нм техпроцесс
Пузо
14:39
Десяток-другой 4к ремуксов и нету этого вашего терабайта. А добротный хдд на несколько терабайт всегда пригодится.
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
Елисей Творимиров
14:38
Четырехядерники вроде уже похоронили, а тут такой хайп из-за этого 3300х. Понятно, что дело в цене проц+мать, ранее недоступные на 7700к, но нафик, они уже всё. 6 ядер минимум. Зачем брать одноразовый...
Оценки производительности процессора Ryzen 3 3300X завышены - считают создатели CapFrameX
RussianNeoguy
14:33
Рыжуха, жги яшчэ
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
TuM6a
14:33
"Если раньше в ней всегда лежало 20-Ваттное зарядное устройство, то отныне бесполезным растратам Apple придёт конец." Чё за чушь ? У айфонов НИКОГДА не было 20вт зарядки в комплекте.
Apple собирается лишить все свои смартфоны зарядных устройств
I_N_J_E_C_T_O_R
14:32
И какие-то фантастические тайминги 14-14-13-24 при 4333Мгц. Что-то тут нечисто.
Образец процессора AMD Renoir позволил поднять частоту шины памяти до 2166 МГц
Владимир Плотников
14:29
И как это меня должно волновать? Тут дурачков на 1000 лет вперёд запасено...
Платы Asus на базе AMD B550 демонстрируют процессорную всеядность
Tyconcat
14:27
год назад новый покупал на ебае за 18к ^_^ за 31 я купить могу новый v60
LG V40 ThinQ подешевел более чем в два раза со старта продаж – Snapdragon 845, NFC, 5 камер и качественный звук
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем