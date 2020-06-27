На днях CD Projekt RED провела свежую презентацию Cyberpunk 2077, в рамках которой показала новый трейлер, геймплей, рассказала о механике брейнданса (braindance) и трассировке лучей и пообещала, что до релиза ещё будет выходить на связь. Подробнее обо всём можно почитать в нашем соответствующем редакционном материале, а сейчас можно взглянуть на запись игрового процесса без закадровых комментариев.

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Данный видеоролик можно назвать официальным, поскольку именно его CD Projekt RED отправляла игровым изданиям в качестве материала для превью, и в его рамках показано практически самое начало игры — пролог.

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Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 запланирован теперь уже на 19 ноября на всех пока что актуальных платформах. Версии для консолей нового поколения обязательно будут, но позже — в следующем году. И да, разработчики НЕ публиковали официальные системные требования Cyberpunk 2077; будьте аккуратны.