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20 минут геймплея Cyberpunk 2077

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На днях CD Projekt RED провела свежую презентацию Cyberpunk 2077, в рамках которой показала новый трейлер, геймплей, рассказала о механике брейнданса (braindance) и трассировке лучей и пообещала, что до релиза ещё будет выходить на связь. Подробнее обо всём можно почитать в нашем соответствующем редакционном материале, а сейчас можно взглянуть на запись игрового процесса без закадровых комментариев.

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Данный видеоролик можно назвать официальным, поскольку именно его CD Projekt RED отправляла игровым изданиям в качестве материала для превью, и в его рамках показано практически самое начало игры — пролог.

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Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 запланирован теперь уже на 19 ноября на всех пока что актуальных платформах. Версии для консолей нового поколения обязательно будут, но позже — в следующем году. И да, разработчики НЕ публиковали официальные системные требования Cyberpunk 2077; будьте аккуратны.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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21:25
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RussianNeoguy
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Zmey1945
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Exel Benchmark
21:19
По-твоему интелбои это люди? 🤣 Вы отдельная каста с дырявой лошкой и тарелкой, у параши доширак хлебаете вместе зилотом
Стали известны минимальные и рекомендованные системные требования к игре Cyberpunk 2077 – геймерам придётся основательно потратиться
Axary
21:17
Так ведь это хорошо! Хорошо когда есть весомый повод для обновления, когда новые технологии дают видимый результат... На старте РТХ линейки карт, отличия надо было под микроскопом искать, а ДЛСС вообщ...
По прогнозам аналитиков, игровая индустрия в этом году заработает почти $160 млрд
RussianNeoguy
21:15
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В драйверах AMD обнаружено очередное упоминание о флагманской видеокарте Big Navi
E. S.
21:15
Зелох не такой уж совсем лох - весь интернет упоминает сентябрь. АМД подтвердили, что задержки нет. А значит, ожидается в сентябре, в соответствии с весенними слухами и "утечками"
Официальный представитель AMD назвал точные сроки выхода настольных процессоров Ryzen 4000-й серии
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