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Cyberpunk 2077: свежий трейлер, геймплей и даже анонс аниме

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CD Projekt RED провела трансляцию мероприятия Night City Wire, в рамках которого нам наконец-то поведали дополнительную информацию об ожидаемой ролевой игре Cyberpunk 2077. Презентация была относительно небольшой — 25 минут — но в них уложили и новый трейлер, и новый отрывок игрового процесса с показом механики брейнденса, и даже анонсировали аниме-серию. После презентации должны появиться новые геймплейные подробности от журналистов, которым повезло провести несколько часов в превью-версии.

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Новый игровой трейлер.

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CD Projekt RED при сотрудничестве с Trigger и Netflix анонсировала аниме-серию Cyberpunk Edgerunners. Премьера запланирована на 2022 год. Сеттинг аниме будет тем же, что в игре, но действующие лица уже будут другими.

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В свежей демонстрации геймплея нам показали игровую механику под названием брейнденс (braindance). По сути, это обеспечиваемая кибернетическими имплантатами возможность «переживать» воспоминания другого человека, что может стать незаменимым при выполнении заданий и планировании будущих миссий. Своеобразная мини-игра с ребусами. Брейнденс — важная механика с точки зрения повествования, с помощью которой нас будут вводить в курс многих дел и игрового «лора».

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Только не смейтесь, но на этом от разработчиков всё. Впрочем, это был лишь первый эпизод Night City Wire; в следующий раз с нами «встретятся» через несколько недель.

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Стоит напомнить, что недавно релиз Cyberpunk 2077 был снова отложен; на сей раз на два месяца — с 17 сентября до 19 ноября. По словам разработчиков, подготовка игры завершена, но финальные штрихи и истребление багов требуют дополнительного времени, в противном случае велик риск того, что игру запомнят совсем не за её достижения.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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