Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

The Last of Us Part II получила рекордное количество отрицательных оценок на Metacritic

3
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Новый i9 10920 в продаже - смотри цену
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

The Last of Us Part II действительно ставит рекорды; одни из них положительные, например, отличные продажи в отдельно взятой британской рознице, другие же отрицательные и даже слегка противоречивые. Как известно, сразу после релиза The Last of Us Part II подверглась массированному обстрелу негативными оценками на Metacritic. Бомбардировка продолжается, но уже сейчас можно заявить о рекордном количестве использованных «боеприпасов».

анонсы и реклама
Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новейший 10900F в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

По статистике Metacritic, на момент публикации данной заметки количество отрицательных оценок The Last of Us Part II составляло без малого 32 000. Для сравнения, предыдущий антирекордсмен — ремастер Warcraft III — довольствуется 28 400 отрицательными оценками на Metacritic. Впрочем, важно отметить, что концентрация пользовательской ярости у Warcraft III Reforged всё же была многократно выше: 0,6 балла против 3,9 баллов у The Last of Us Part II.

реклама

На выходных геймдиректор The Last of Us Part II Нил Дракманн прокомментировал «бомбардировку» игры, заявив, что новинка всего за несколько часов получила [на тот момент] в два раза больше оценок, чем её предшественница за всё время своего существования.

В основном игроки жалуются на невнятный сюжет, затянутость и сильнейшее продавливание повестки борьбы за равноправие. Профессиональные обозреватели и критики же почти поголовно выставляли The Last of Us Part II «десять из десяти», так что теперь мы наблюдаем уже почти классическую картину жёсткого несоответствия профессиональных оценок с оценками пользователей.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

naughty dog the last of us part ii
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: Rocksteady готовит игру по «Отряду самоубийц»
+
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 официально анонсирована, релиз уже этой осенью
+
The Last of Us Part II получила рекордное количество отрицательных оценок на Metacritic
3
Фанаты Fortnite обратили внимание на исчезновение из игры полицейских машин
1
Илон Маск предпочитает играть на PC, поэтому пропустил некоторые консольные эксклюзивы
15
В Valorant появится возможность завершать матч досрочно
1
PC-версия FIFA 21 будет аналогична версиям для PlayStation 4 и Xbox One
+
Titanfall 2 и Detroit Become Human попали на верхние строчки недельного чарта продаж в Steam
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 27
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
19 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Computeruniverce - раньше было лучше
153
Обзор альтернатив термопрокладке
29
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
40
Ещё раз о показателях игровой производительности — средние величины, процентили, 1% и 0.1% низкие FPS
19
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
6

Сейчас обсуждают

Ник Хобо
16:47
Почему в данном случае? Критики всегда так голосуют.
The Last of Us Part II получила рекордное количество отрицательных оценок на Metacritic
Jaster
16:46
В данном случае многие пиписоном голосуют похоже. )
The Last of Us Part II получила рекордное количество отрицательных оценок на Metacritic
useuseuser
16:45
"по пьяни пару раз" — Надо же, какие детали. Сразу видно, тема для вас не новая.
Геймдиректор The Last of Us Part II прокомментировал обстрел игры отрицательными оценками на Metacritic
PhoenixOC
16:44
Пока клавиатурный герой вещает свои воспаленные фантазии, железо с видео активно тестируется: https://youtu.be/4gw1fBRNW4U В придачу оба "выдуманных" стенда: https://youtu.be/PJy9jZDntpk Удачи в дальн...
Ещё раз о показателях игровой производительности — средние величины, процентили, 1% и 0.1% низкие FPS
Bender Rodriguez
16:44
pleer.ru это редкой гадости контора
65” телевизор LG NanoCell 2020 подешевел на 31 000 рублей
Bender Rodriguez
16:43
телеки подключают к компам и смотрят мультики, играют в игрушки и работают
65” телевизор LG NanoCell 2020 подешевел на 31 000 рублей
Aktay
16:38
Почему мало? на 3060 точно хватит
Варианты NVIDIA Ampere GA102 подтверждены, RTX 3090 и Titan остаются под вопросом
Shock Memes
16:37
Да да, на фоне трех тысяч недовольных на метакритике, половина из которых пришли с твича и даже в первую не играли, есть миллион довольных.
Нашумевшая The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой за всю историю существования Sony PlayStation 4
Anastasiya Avdunicheva
16:36
Телек это вчерашний день.
65” телевизор LG NanoCell 2020 подешевел на 31 000 рублей
m_rgan
16:36
Друг, я не призываю использовать бинты, даже наоборот. Читай, пожалуйста, внимательнее)
Обзор альтернатив термопрокладке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем