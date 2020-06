The Last of Us Part II действительно ставит рекорды; одни из них положительные, например, отличные продажи в отдельно взятой британской рознице, другие же отрицательные и даже слегка противоречивые. Как известно, сразу после релиза The Last of Us Part II подверглась массированному обстрелу негативными оценками на Metacritic. Бомбардировка продолжается, но уже сейчас можно заявить о рекордном количестве использованных «боеприпасов».

По статистике Metacritic, на момент публикации данной заметки количество отрицательных оценок The Last of Us Part II составляло без малого 32 000. Для сравнения, предыдущий антирекордсмен — ремастер Warcraft III — довольствуется 28 400 отрицательными оценками на Metacritic. Впрочем, важно отметить, что концентрация пользовательской ярости у Warcraft III Reforged всё же была многократно выше: 0,6 балла против 3,9 баллов у The Last of Us Part II.

На выходных геймдиректор The Last of Us Part II Нил Дракманн прокомментировал «бомбардировку» игры, заявив, что новинка всего за несколько часов получила [на тот момент] в два раза больше оценок, чем её предшественница за всё время своего существования.

В основном игроки жалуются на невнятный сюжет, затянутость и сильнейшее продавливание повестки борьбы за равноправие. Профессиональные обозреватели и критики же почти поголовно выставляли The Last of Us Part II «десять из десяти», так что теперь мы наблюдаем уже почти классическую картину жёсткого несоответствия профессиональных оценок с оценками пользователей.