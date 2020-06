В пятницу состоялся долгожданный релиз обласканной журналистами The Last of Us Part II. Предполагалось, что конечные игроки тоже придут в восторг от проекта, но реалии и механика работы агрегатора Metacritic продиктовали свои условия: в день релиза проект был беспощадно обстрелян «нулями» и «единицами» до такой степени, что средний пользовательский рейтинг на сегодняшний день составляет всего 3,6 балла из 10 возможных.

Геймдиректор проекта Нил Дракманн посчитал своим долгом в ироничном стиле прокомментировать «страсть» игроков к The Last of Us Part II, ведь всего за несколько часов новинка получила вдвое больше пользовательских оценок, чем первая часть за семь лет своего существования.

Важно отметить, что сообщение господина Дракманна датировано двадцатым июня; на момент публикации данной заметки количество пользовательских оценок The Last of Us Part II на Metacritic стремительно приближалось к сорока тысячам.

Впрочем, мы живём в капиталистическом мире, поэтому какие-либо выводы из ситуации можно будет сделать только тогда, когда (если) Sony поделится статистикой продаж The Last of Us Part II.