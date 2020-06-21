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Геймдиректор The Last of Us Part II прокомментировал обстрел игры отрицательными оценками на Metacritic

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В пятницу состоялся долгожданный релиз обласканной журналистами The Last of Us Part II. Предполагалось, что конечные игроки тоже придут в восторг от проекта, но реалии и механика работы агрегатора Metacritic продиктовали свои условия: в день релиза проект был беспощадно обстрелян «нулями» и «единицами» до такой степени, что средний пользовательский рейтинг на сегодняшний день составляет всего 3,6 балла из 10 возможных.

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Геймдиректор проекта Нил Дракманн посчитал своим долгом в ироничном стиле прокомментировать «страсть» игроков к The Last of Us Part II, ведь всего за несколько часов новинка получила вдвое больше пользовательских оценок, чем первая часть за семь лет своего существования.

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Важно отметить, что сообщение господина Дракманна датировано двадцатым июня; на момент публикации данной заметки количество пользовательских оценок The Last of Us Part II на Metacritic стремительно приближалось к сорока тысячам.

Впрочем, мы живём в капиталистическом мире, поэтому какие-либо выводы из ситуации можно будет сделать только тогда, когда (если) Sony поделится статистикой продаж The Last of Us Part II.

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