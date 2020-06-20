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EA Motive объяснила, почему в Star Wars Squadrons не будет микротранзакций

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Разработчики Star Wars Squadrons из EA Motive практически сразу после анонса заявили, что их игра будет свободна от микроплатежей — за указанный ценник мы будем получать полную версию игры, а все разблокировки предусмотрены непосредственно игровым процессом. Теперь же, после демонстрации игрового процесса, авторы решили объяснить, чем вызван такой «олдскульный» подход к модели распространения и монетизации игры.

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Собственно, всё заложено в слове «олдскул»: именно его использовал творческий руководитель проекта Ян Фрейзер в беседе с журналистами издания Game Informer. По словам Фрейзера, в EA Motive практикуется старомодный подход к созданию игр, а Star Wars Squadrons не является представителем когорты игр-сервисов, в отличие от Star Wars Battlefront II.

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Таким образом, с самого релиза игроки при желании смогут приступить к прокачке и иметь доступ к полному набору игрового контента. Впрочем, учитывая ценник в $40, вряд ли этого контента будет много; обычно «топовые» AAA-игры всё же оцениваются в $50—60.

Напоминаем, что Star Wars Squadrons планируется к выходу второго октября.

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