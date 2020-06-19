Продолжаем потихоньку освещать интересные и достойные внимания информационные поводы с мероприятия EA Play Live. Премьера геймплея анонсированного в этот понедельник космобоевика Star Wars Squadrons не была сюрпризом — разработчики сразу сказали, что покажут игровой процесс именно на EA Play — поэтому давайте приступим к просмотру.

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Напомним, что действие Star Wars Squadrons разворачивается после событий, описанных в шестом эпизоде киносаги «Звёздные войны». Игроки будут играть за повстанцев (Новую Республику) и остатки имперской армии и сражаться друг с другом на различных космических истребителях в формате «5 на 5». Стороны будут меняться, так что поиграть придётся за обе. Корабли допускают многочисленные улучшения и смену наборов вооружений, так что проект поощряет эксперименты и вознаграждает усердие.

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На старте продаж в Star Wars Squadrons будет несколько игровых режимов, а сама игра порадует реалистичной симуляцией поведения космических кораблей. Проверить всё можно будет 2 октября этого года на актуальных платформах. При желании можно будет играть в режиме виртуальной реальности.