Вчера Electronic Arts совместно со студией EA Motive анонсировали космический аркадный боевик Star Wars Squadron, в котором игрокам предстоит принять на себя роли пилотов Альянса (Новой Республики) и угасающей Империи и, управляя различными видами истребителей, сражаться между собой в различных режимах в формате «5 на 5».

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Хотя формулировка «различные виды кораблей» номинально совершенно безобидная, наученные горьким опытом игроки предположили, что EA не упустит возможность хорошенько заработать и как следует облепит Star Wars Squadrons микротранзакциями. К счастью, на этот раз игроки ошиблись, и разработчики пояснили, что системы микротранзакций в игре не будет.

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Впрочем, отказ от микротранзакций вовсе не означает отказа от модной ныне системы боевых пропусков. Хотя его наличие официально не подтверждено, но его присутствие было бы вполне логичным, учитывая в основном сетевую направленность Star Wars Squadrons.

Релиз Star Wars Squadrons запланирован на 2 октября, а уже ранним утром в эту пятницу, 19 июня, нам должны впервые показать непосредственно игровой процесс.