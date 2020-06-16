Разработчики Star Wars Squadrons обещают, что в игре не будет микротранзакций
Вчера Electronic Arts совместно со студией EA Motive анонсировали космический аркадный боевик Star Wars Squadron, в котором игрокам предстоит принять на себя роли пилотов Альянса (Новой Республики) и угасающей Империи и, управляя различными видами истребителей, сражаться между собой в различных режимах в формате «5 на 5».
Хотя формулировка «различные виды кораблей» номинально совершенно безобидная, наученные горьким опытом игроки предположили, что EA не упустит возможность хорошенько заработать и как следует облепит Star Wars Squadrons микротранзакциями. К счастью, на этот раз игроки ошиблись, и разработчики пояснили, что системы микротранзакций в игре не будет.
рекламаВпрочем, отказ от микротранзакций вовсе не означает отказа от модной ныне системы боевых пропусков. Хотя его наличие официально не подтверждено, но его присутствие было бы вполне логичным, учитывая в основном сетевую направленность Star Wars Squadrons.
Релиз Star Wars Squadrons запланирован на 2 октября, а уже ранним утром в эту пятницу, 19 июня, нам должны впервые показать непосредственно игровой процесс.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила