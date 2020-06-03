Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Wasteland 3 рассказали о решениях в игре и их последствиях

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейший 10700K в Ситилинке
Новейший 10600K в Регарде

Как в любой уважающей себя ролевой игре, в Wasteland 3 будет предусмотрена геймплейная механика принятия решений, приводящих в итоге к тем или иным последствиям в игровом мире. Подробнее о данной механике inXile Entertainment рассказала в свежем выпуске дневника разработчиков.

анонсы и реклама
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Новейший 10400F в Ситилинке
Новейший 10700K в Регарде
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

По словам разработчиков, в мире Wasteland 3 очень много эпизодов, где от вашего выбора будет зависеть либо ваша награда, либо судьба персонажа, либо судьба чего-то более глобального, о чём авторы пока не торопятся рассказывать.

реклама

Решения делятся как на базовые вроде «пощадить/убить» или «украсть/оставить на месте» с соответствующими очевидными последствиями, так и на более сложные, последствия которых проявятся лишь спустя продолжительное время прохождения. Как поясняют разработчики, они сами постоянно проходят Wasteland 3 и чуть ли не каждый раз находят новые варианты развития событий, что напрямую свидетельствует о работающей системе и высокой степени реиграбельности проекта.

реклама

Естественно, главная сложность для разработчиков — сделать так, чтобы все эти решения и последствия грамотно переплетались друг с другом и не создавали разрывов в логических и сюжетных цепочках. Здесь ведь даже убить всех в округе можно, и игра обязана соответствующим образом на это отреагировать. Впрочем, судя по приближающемуся релизу, система работает хорошо; но насколько хорошо, покажет только массовое прохождение сотен тысяч или миллионов игроков.

Напомним, что Wasteland 3 выйдет 28 августа на всех актуальных платформах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

inxile entertainment xbox game studios wasteland 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Wasteland 3 рассказали о решениях в игре и их последствиях
+
Пиратский экшен Sea of Thieves наконец-то добрался до Steam
2
Дополнение «Жатва» для Path of Exile выйдет уже в этом месяце
4
Авторы Mafia Definitive Edition сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2
5
Финальное дополнение к градостроительному «выживачу» Frostpunk выйдет летом
+
Экшен GTFO получит набор контента Vessel уже на следующей неделе
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 330
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Intel Core i7-10700K против всех
330
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
21
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
48
Экономим правильно при сборке компьютера
69
PlayStation 5 не за горами. Вспоминаем, как вышла PlayStation 4. Эксклюзивные игры на PS4
22
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
12
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
19
От 300 до 1110 долларов: как изменялись цены флагманов OnePlus в течение 6 лет
6

Сейчас обсуждают

b00german
17:07
Как же негры их там нагнули, просто конченные, вечно виноватые белые опущенцы)))
CD Projekt RED, Ubisoft, EA и другие игровые студии пытаются бороться с расизмом и жертвуют деньги Black Lives Matter, защищающей права чернокожих
Сергей Vorvort
17:05
Ладно ныть то! Поди на компе простыня из не пройденных хитов? Качественных игр навалом только качай и находи на них время... В этом году выйдут Cyberpank 2077, ремастер Crysis, Diablo 4.
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
Дмитрий Станский
17:05
20 баксов. Нафиг.
Пиратский экшен Sea of Thieves наконец-то добрался до Steam
Bernigan
17:03
Ты болеешь?
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
Каа
17:02
Дорого это сколько? Зачем брать именно К. Никчему он. Xeon 1270v2, как вариант (только он не гонится по множителю как обычный 3770). Нет, не руками, офсет +0,15 и всё. Всё прекрасно работает. Более т...
Повышение лимитов мощности позволяет Intel Core i7-10700 на равных соперничать с AMD Ryzen 7 3700X— тестирование TechPowerUp
Роман Илюхин
17:02
Смешно читать про слово мертвый сокет, мертвый сокет это 1200.
Intel отправляет процессоры Coffee Lake на свалку истории
VRoman
17:01
Не, жаль что ты не помнишь как при коммунизме в 1980е приходилось всё заказывать заранее и отмечаться в очередях в самое неудобное время суток по пол года до прибытия товара. Вот и сейчас все ждут и с...
AMD подтверждает намерения выпустить процессоры с архитектурой Zen 3 к концу года
Ford_Mondeo
17:00
А это не те криворукие дегенераты делают которые высрали Негра 3 который почему-то зовётся Мафией?
Авторы Mafia Definitive Edition сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2
Святослав Смуров
16:56
Что же вы все так на поста-арамейском культе то повернуты... В мире множество вероучений, где в целом мало что возбраняется.
Деньги вперед: главные игры июня 2020 года
Михаил Ааа
16:54
С чего ты взял, что феникс в здравом уме? Я думаю это вообще баганутый эксель-бот :-).
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем