Как в любой уважающей себя ролевой игре, в Wasteland 3 будет предусмотрена геймплейная механика принятия решений, приводящих в итоге к тем или иным последствиям в игровом мире. Подробнее о данной механике inXile Entertainment рассказала в свежем выпуске дневника разработчиков.

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По словам разработчиков, в мире Wasteland 3 очень много эпизодов, где от вашего выбора будет зависеть либо ваша награда, либо судьба персонажа, либо судьба чего-то более глобального, о чём авторы пока не торопятся рассказывать.

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Решения делятся как на базовые вроде «пощадить/убить» или «украсть/оставить на месте» с соответствующими очевидными последствиями, так и на более сложные, последствия которых проявятся лишь спустя продолжительное время прохождения. Как поясняют разработчики, они сами постоянно проходят Wasteland 3 и чуть ли не каждый раз находят новые варианты развития событий, что напрямую свидетельствует о работающей системе и высокой степени реиграбельности проекта.

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Естественно, главная сложность для разработчиков — сделать так, чтобы все эти решения и последствия грамотно переплетались друг с другом и не создавали разрывов в логических и сюжетных цепочках. Здесь ведь даже убить всех в округе можно, и игра обязана соответствующим образом на это отреагировать. Впрочем, судя по приближающемуся релизу, система работает хорошо; но насколько хорошо, покажет только массовое прохождение сотен тысяч или миллионов игроков.

Напомним, что Wasteland 3 выйдет 28 августа на всех актуальных платформах.