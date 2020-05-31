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Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR

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Valve сразу после релиза своего VR-эксклюзивного проекта Half-Life Alyx спрогнозировала, что рано или поздно моддеры научатся запускать игру без VR-устройств и использовать при этом «клавомышь» в качестве устройств ввода. Поначалу попытки избавить Half-Life Alyx от VR представляли собой слабенькие моды с заделом на большое будущее, однако после того, как Valve внедрила в Half-Life Alyx поддержку «Мастерской Steam» и опубликовала соответствующие инструменты, моддерское дело пошло в гору.

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И вот, энтузиаст KonqiTheKonqueror опубликовал модификацию, превращающую Half-Life Alyx в классический шутер, который поначалу можно перепутать с Half-Life 2. В частности, в модификации используется оружие из культовой части серии, однако многие элементы игрового процесса, завязанные на VR-управлении, естественно, исчезли.

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На Alyx развитие серии не закончится; в частности, Valve планирует развивать её и вне VR, а также объяснила, почему Half-Life 2 Episode Three/Half-Life 3 так и не дожила до релиза. Впрочем, стоит отметить, что вскоре после релиза Half-Life Alyx в Steam значительно возросло число обладателей VR-устройств.

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Запустится, есть уже репаки от хатаба Non VR, там все работает без VR только мод другой.
Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR
I9 9900K
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bender3874
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Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR
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