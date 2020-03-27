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Valve планирует развивать серию Half-Life не только для VR

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Релиз VR-экшена Half-Life: Alyx только состоялся. Представители Valve охотно дают интервью профильным изданиям, раскрывая всё новые подробности о состоянии популярной серии, отношении к разработке больших проектов и тому подобным вещах. Например, в разговоре с изданием EDGE представители Valve рассказали, почему Half-Life: Alyx по внутреннему устройству получилась именно такой.

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Самый важный момент — выбор для игры временного периода во вселенной. Приквел — это неспроста. Разработчики прекрасно понимали, что далеко не всем игрокам понравится тот факт, что события происходят не сразу после завершения второго эпизода Half-Life 2. В свою очередь, это оградило авторов от необходимости учитывать все «развешенные ружья» из предыдущиъ эпизодов. То есть, сценарий получился более вольным и глубоким. Действие игры происходит в период между первой и второй Half-Life.

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Также в интервью отдельные представители Valve признали вполне очевидный факт — количество VR-гарнитур на руках у игроков ничтожно мало. Разработчики также понимали, что делают не третью часть серии, а её ответвление. Делать прямое продолжение Half-Life 2 и не предоставить равный доступ к нему всем поклонникам франшизы — неправильный поступок. Так считает именно Valve, если что. Дальнейшее развитие серии целиком и полностью зависит от того, как будет принята Half-Life: Alyx. Выпуск VR-проекта — огромный риск, который может не оправдаться, как минимум, в финансовом плане. Проще говоря, Valve собирается развивать Half-Life, но пока не решила, будет ли это развитие идти сразу в нескольких направлениях.

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