Известно, что история Half-Life не должна была «замёрзнуть» на втором эпизоде второй части, но с момента его релиза прошло уже двенадцать с половиной лет, а продолжения как не было, так нет, и далеко не факт, что мы его когда-нибудь вообще дождёмся. Сегодня, в день релиза VR-проекта Half-Life Alyx, представляющего собой приквел Half-Life 2, представители Valve побеседовали с журналистами Kotaku и ответили на до сих пор волнующий сообщество вопрос о продолжении истории Гордона Фримена.

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Игроки уже давно предположили, что Valve отказалась от идеи Half-Life 3 по причине невозможности удовлетворить высокие запросы сообщества к игровому процессу, и из беседы Kotaku с дизайнером и художником Valve Робином Уокером и Тристаном Рейдфордом выяснилось, что данное предположение удивительно близко к действительности.

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По словам Уокера и Рейдфорда, Valve создавала несколько прототипов проекта-продолжения Half-Life, но все они страдали от одной и той же проблемы: недостатка идей, которые бы освежили игровой процесс. Как поясняют Уокер и Рейдфорд, первая Half-Life стала удачной попыткой создания сюжетного шутера, вторая Half-Life в свою очередь получила более проработанных персонажей, а её геймплей освежился элементами физических загадок и физикой в целом.

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В прототипах Half-Life 3 не удавалось добиться ничего столь же «прорывного», в результате у команды не сложилось единого видения проекта. Чтобы выйти из тупикового положения, и было решено заняться VR-игрой Half-Life Alyx, в которой удалось реализовать множество креативных идей. Работая над Alyx, сотрудники Valve получили огромный опыт, который можно будет задействовать в потенциальных новых проектах компании.