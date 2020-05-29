Быть может, серия The Witcher и разошлась суммарным тиражом в 50 миллионов экземпляров, но сейчас основное внимание игрового сообщества приковано к следующему амбициозному проекту CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. Поэтому нет ничего удивительного в том, что журналисты старательно ищут поводы снова и снова написать про потенциально замечательную киберпанковую ролевую игру.

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Так, портал GamingBolt ознакомился с очередным отчётом группы CD Projekt, из которого выяснил две вещи. Во-первых, по словам разработчиков, Cyberpunk 2077 сейчас находится на финальной стадии разработки, а во-вторых, в июне пройдёт новый показ новинки, в рамках которого, скорее всего, собравшимся журналистам разрешат сыграть в её пресс-версию.

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По крайней мере, такие выводы можно сделать из формулировки «hands on», использованной представителями CD Projekt. Будет ли показ опять закрытым или же журналистам за три месяца до релиза всё же разрешат поделиться видеозаписями с сообществом, пока неясно. Стоит также напомнить, что 11 июня пройдёт мероприятие Night City Wire , на котором пройдёт свежая презентация Cyberpunk 2077. Идёт ли в отчёте речь именно нём или же в июне будет два показа, не уточняется.

Cyberpunk 2077 планируется к выходу 17 сентября.