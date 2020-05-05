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11 июня CD Projekt RED покажет что-то новое по Cyberpunk 2077

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Как известно, выставка E3 в этом году проводиться не будет, поэтому игровые издатели и разработчики будут устраивать собственные мероприятия или же принимать участие в цифровых выставках. Так, например, сегодня студия CD Projekt RED объявила о том, что покажет Cyberpunk 2077 в рамках цифрового мероприятия Night City Wire, которое станет частью более чем трёхмесячного летнего фестиваля Summer Game Fest.

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Чего конкретно следует ожидать в рамках показа на Night City Wire, пока не поясняется, но, учитывая, что релиз игры уже не за горами, логично рассчитывать на новый геймплей.

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Релиз Cyberpunk 2077, напоминаем, запланирован на 17 сентября на всех актуальных платформах, и несмотря на коронавирус и связанные с ним трудности и нарушение привычного уклада жизни и работы, повторно переносить релиз игры разработчики не собираются.

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