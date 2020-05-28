О популярности и величии серии The Witcher и в особенности её третьей номерной части можно говорить долго, в рамках данного материала же будет доказывающая успешность франшизы сухая статистика. Как сообщила сегодня компания CD Projekt в официальном «ведьмачьем» Twitter, продажи серии перевалили за пятьдесят миллионов копий.

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Что касается конкретно самой известной и популярной — The Witcher 3 Wild Hunt — то, по статистике из недавнего финансового отчёта CD Projekt, на неё приходится более 28 миллионов проданных копий. В конце прошлого года продажи игр серии были подстёгнуты выходом сериала «Ведьмак», пробудившего интерес к данной вселенной как среди новичков, так и среди бывалых.

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Сейчас студия CD Projekt RED вовсю трудится над Cyberpunk 2077, релиз которой запланирован на 17 сентября.