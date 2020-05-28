Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продажи игр серии The Witcher преодолели отметку в 50 миллионов копий

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке

О популярности и величии серии The Witcher и в особенности её третьей номерной части можно говорить долго, в рамках данного материала же будет доказывающая успешность франшизы сухая статистика. Как сообщила сегодня компания CD Projekt в официальном «ведьмачьем» Twitter, продажи серии перевалили за пятьдесят миллионов копий.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Что касается конкретно самой известной и популярной — The Witcher 3 Wild Hunt — то, по статистике из недавнего финансового отчёта CD Projekt, на неё приходится более 28 миллионов проданных копий. В конце прошлого года продажи игр серии были подстёгнуты выходом сериала «Ведьмак», пробудившего интерес к данной вселенной как среди новичков, так и среди бывалых.

реклама

Сейчас студия CD Projekt RED вовсю трудится над Cyberpunk 2077, релиз которой запланирован на 17 сентября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cd projekt the witcher 3 wild hunt
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Продажи игр серии The Witcher преодолели отметку в 50 миллионов копий
+
В Darkest Dungeon начались выходные бесплатной игры
+
Bethesda в честь двадцатилетия Arkane дарит Arx Fatalis — первую игру студии
2
В Epic Games Store стартовала раздача Borderlands The Handsome Collection и ещё одной интересной игры
3
«Тысячи игр» будут доступны на Xbox Series X благодаря обратной совместимости
3
Во избежание путаницы Riot переименует высший ранг в Valorant
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 317
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 96

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
106
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
61
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
3

Сейчас обсуждают

Игорь Стратиенко
20:49
PS4, PS5, XBO, XBX - всё это компактные ПК с операционными системами FreeBSD у Sony и Windows 10 у Microsoft. Так что совместимость зависит только от жадности т.к. производители приставок зарабатывают...
«Тысячи игр» будут доступны на Xbox Series X благодаря обратной совместимости
Дима Хаос
20:45
Заслужила,молодец!!!
Лиза Су стала самым высокооплачиваемым руководителем 2019 года по версии AP
Yolanda Tarska
20:45
Гики или блоггеры прыгали, а мне не нужно было, вот набралась разница, прошлого хватало даже ещё.
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
terenty79
20:45
за 250 евро, которые за него хочет Амде он совсем ничем не станет, вернее магазинным экспонатом. амд должно вычесть 100 евро из этой цены, и только тогда действительно начнет стать!
Гибридный процессор AMD Ryzen 7 PRO 4700G продемонстрировал свои возможности в 3DMark Fire Strike
Сергей Решетников
20:43
Я не задрот -тестер,а обыкновенный пользователь и мне этого проца хватает с головой.И при покупке я выбрал его осознанно исходя из формулы цена-производительность.
Названы лучшие процессоры для игрового компьютера, рабочей станции и разгона по версии Gamers Nexus
Yolanda Tarska
20:43
Да ни у кого проблем не было, всем 4 ядра хватало, не надо фанатеть, взял бы 2600к на старте в 2011 и проблем бы не знал) а сейчас бы обновился на 10700к, и столько лет всегда на топе.
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
Huigen
20:42
Да, это странно) но факт) может из-за того, что графа подтягивалась, так были снисходительны)
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
senseless
20:42
В сети появилась информация о 38-и новых играх для PlayStation 5: Godfall, FIFA 21, Rainbow Six Siege и многих других. Блэт.
В сети появилась информация об 38-и новых играх для PlayStation 5
Yolanda Tarska
20:41
Как тут пишут, 5нм это просто отработанный 7нм чтоли, уменьшения площади не будет?)
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
ZrZ
20:39
Я не ошибся. :) Кто еще не ошибся?
AMD Zen 3 поколения Ryzen 4000 будут использовать 5-нм техпроцесс TSMC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем