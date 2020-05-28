Продажи игр серии The Witcher преодолели отметку в 50 миллионов копий
О популярности и величии серии The Witcher и в особенности её третьей номерной части можно говорить долго, в рамках данного материала же будет доказывающая успешность франшизы сухая статистика. Как сообщила сегодня компания CD Projekt в официальном «ведьмачьем» Twitter, продажи серии перевалили за пятьдесят миллионов копий.
Что касается конкретно самой известной и популярной — The Witcher 3 Wild Hunt — то, по статистике из недавнего финансового отчёта CD Projekt, на неё приходится более 28 миллионов проданных копий. В конце прошлого года продажи игр серии были подстёгнуты выходом сериала «Ведьмак», пробудившего интерес к данной вселенной как среди новичков, так и среди бывалых.
рекламаСейчас студия CD Projekt RED вовсю трудится над Cyberpunk 2077, релиз которой запланирован на 17 сентября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила