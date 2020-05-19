«Гвинт» теперь доступен и в Steam
Карточная игра «Гвинт», выросшая в своё время из The Witcher 3 в отдельный проект, посетила все актуальные платформы, однако PC-версия распространялась исключительно через GOG собственный магазин компании CD Projekt. Игроки долго надеялись на релиз в Steam, и вот, мечта наконец-то сбылась. По всей видимости, разработчики решили приурочить данное событие к пятилетию The Witcher 3 Wild Hunt, но, возможно, это просто случайное совпадение, хотя верится с трудом.
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Стоит отметить, что «Гвинт» остаётся достаточно популярным, чтобы разработчики выделяли ресурсы на его поддержку новым контентом. В частности, в начале апреля «Гвинт» получил свой собственный вариант так называемого боевого пропуска.
рекламаС нерентабельными проектами CD Projekt RED, между прочим, поступает хладнокровно: поддержка консольных версий «Гвинта», например, была прекращена в конце прошлого года. Причина — недостаточно высокая популярность игры на данных платформах, чтобы оправдать трату ресурсов на их контентную поддержку.
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