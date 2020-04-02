Боевые пропуска последнее время стали обязательной частью сетевых игр, вот и CD Projekt RED решила не отставать от веяний времени и в свежем обновлении добавила аналогичную систему прогресса в «Гвинт». Нарекли систему «Путешествием».

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Пропуск разделён на бесплатную и платную шкалы прогресса и всего состоит из сотни уровней, с достижением которых вам будут открываться различные косметические элементы и награды как для игры вообще, так и для Геральта из Ривии в отдельности. Чтобы получать опыт, нужно побеждать в матчах и завершать задания. С бесплатной шкалой всё понятно, а вот доступ к платной откроется за 599 рублей.

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Вместе с тем разработчики будут в еженедельном формате открывать доступ к новым главам приключений Геральта и Лютика. Местные сезоны, судя по тексту, будут меняться каждые три месяца — с соответствующим обновлением и боевого пропуска.

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Напомним, что «Гвинт» в актуальной версии доступен на PC и мобильных устройствах под управлением Android и iOS. Версии для консолей разработчики решили больше не поддерживать по причине их незначительной пользовательской базы, не оправдывающей трату ресурсов.