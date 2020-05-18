Ведущий сценарист The Witcher 3 не исключил возможности возвращения в будущем к истории Цири
Около пары месяцев назад в Сети появился слух о том, что CD Projekt RED не исключает возможности выпуска новой игры во вселенной «Ведьмака», и что она якобы станет приквелом серии с Цири в главной роли. Слухи ссылались на анонимные источники в студии, со слов которых следовало, что сценаристы The Witcher 3 Wild Hunt сожалеют о недостаточно подробном освещении личности Цири в рамках игры.
реклама
Сегодня же издание VG24/7 опубликовало любопытную заметку: журналист издания задал ведущему сценаристу The Witcher 3 Wild Hunt Якубу Шамалеку вопрос о потенциальном продолжении серии с Цири в главной роли, отвечая на который, Шамалек подтвердил, что жалеет о том, что Цири уделили мало «экранного времени», а также не исключил возможности возвращения к её истории в будущем.
рекламаВозможно, речь действительно идёт о новой игре в ставшей теперь уже культовой франшизе, ведь руководитель CD Projekt Адам Кичиньский прямо заявлял, что компания хотела бы сделать больше игр по «Ведьмаку». Впрочем, неизвестно, в каком виде и когда данный проект, даже если он существует хотя бы как идея, в итоге увидит свет, так что на текущем этапе к этой информации следует относиться с осторожностью, дабы не стать жертвой нагнетания ложного «хайпа».
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила