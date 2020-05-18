Около пары месяцев назад в Сети появился слух о том, что CD Projekt RED не исключает возможности выпуска новой игры во вселенной «Ведьмака», и что она якобы станет приквелом серии с Цири в главной роли. Слухи ссылались на анонимные источники в студии, со слов которых следовало, что сценаристы The Witcher 3 Wild Hunt сожалеют о недостаточно подробном освещении личности Цири в рамках игры.

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Сегодня же издание VG24/7 опубликовало любопытную заметку: журналист издания задал ведущему сценаристу The Witcher 3 Wild Hunt Якубу Шамалеку вопрос о потенциальном продолжении серии с Цири в главной роли, отвечая на который, Шамалек подтвердил, что жалеет о том, что Цири уделили мало «экранного времени», а также не исключил возможности возвращения к её истории в будущем.

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