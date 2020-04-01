Слухи: новая The Witcher станет приквелом Wild Hunt с Цири в главной роли
CD Projekt RED не раз говорила, что не забросит серию The Witcher, однако её прямого продолжения с Геральтом в главной роли уже не будет. Эти заявления заметно упрощают работу фантазёров и инсайдеров, ссылающихся на «надёжные источники».
рекламаСегодня, например, портал GamePressure опубликовал заметку, в которой, сославшись на знакомые с ситуацией в CD Projekt RED анонимные источники, сообщает о том, что следующая часть «Ведьмака» будет приквелом к описанным в The Witcher 3 Wild Hunt событиям, а её главной героиней станет Цири.
рекламаЕсли верить информации из источников портала GamePressure, то разработчики посчитали Цири идеальной кандидатурой на роль главной героини данного проекта: персонаж замечательный, но «экранного времени» ей в The Witcher 3 было уделено объективно мало.
Разумеется, на данном этапе это всё не более чем неподтверждённые домыслы (читать — фантазии), но идея звучит интересно. Как бы то ни было, сейчас всё внимание CD Projekt RED приковано к Cyberpunk 2077, а после релиза сместится в сторону его сетевого режима. Поэтому вряд ли новый «Ведьмак», если он вообще существует хотя бы как идея, увидит свет в обозримой перспективе.
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